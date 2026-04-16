4 знака зодиака начинают новую жизнь после новолуния 17 апреля
Четыре знака зодиака по сути начинают новую жизнь, когда 17 апреля 2026 года в Овне происходит новолуние. Поскольку в это же время в Овне находятся сразу несколько других планет, астрологи отмечают - это сложная энергия, в которой мы можем чувствовать сильный импульс и вдохновение, особенно стремление к победе.
Овен
17 апреля становится для вас, Овен, настоящим началом совершенно новой жизни. Энергия Овна — это всегда про начало всего. А с Марсом, Сатурном, Нептуном, Солнцем, Луной, Меркурием и Хироном в вашем знаке в этом месяце вы чувствуете себя неудержимыми. Нептун растворяет ваше прежнее «я», а Сатурн подталкивает к поиску своей истинной сути — поэтому жизнь может ощущаться настолько новой, что окружающие едва узнают вас.
Весы
В последние месяцы жизнь была немного несбалансированной, но после новолуния 17 апреля начинается новый этап. Более того, это самый важный месяц для отношений, поэтому если вы одиноки, готовьтесь вложить много энергии в знакомства или вывести отношения на новый уровень.
Если же вы не ищете любви или уже в паре, вас ждет серьезное обновление в карьере. Меркурий в Овне в период новолуния принесет возможности для переговоров, которые помогут вам значительно продвинуться вперед.
Рак
Скорее всего, этот год уже складывается для вас удачно, Рак, ведь Юпитер — планета удачи и изобилия — находится в вашем знаке с середины 2025 года. Но, как ни странно, дальше будет еще лучше.
Сначала вы может почувствовать давление, но лучшее, что вы можете сделать, — принять это. Доверьтесь своей интуиции и не бойтесь брать на себя лидерские роли, особенно если текущий путь перестал приносить удовлетворение.
Козерог
Казалось бы, вы и так были заняты, Козерог, но после новолуния 17 апреля темп еще больше возрастает. Однако фокус смещается с работы на домашнюю жизнь — и это может быть для вас совершенно новым ощущением. Переезд или покупка собственного жилья — в любом случае вы начнете проводить дома гораздо больше времени.
Это не значит, что на работе станет спокойнее. Напротив, период будет интенсивным: вы начнете гораздо серьезнее относиться к своей карьере и публичной роли. Больше ответственности, возможно, запуск собственного бизнеса из дома — ваша жизнь стремительно меняется.