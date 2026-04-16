От Токио до Нью-Йорка - арт-ярмарка Riga Contemporary объявляет программу этого года
Центр современного искусства Kim? объявляет программу арт-ярмарки Riga Contemporary. В этом году ярмарка пройдет со 2 по 5 июля в культурном пространстве Hanzas perons в Риге. Свое участие подтвердили более 40 галерей из 15 стран, а полную программу планируется обнародовать в ближайшие недели.
Riga Contemporary является одной из самых масштабных ярмарок современного искусства в Балтии и Восточной Европе, и этим летом она снова будет доступна для посетителей бесплатно при условии предварительной регистрации.
В первый год проведения ярмарка за четыре дня собрала более 12 000 посетителей и объединила 43 галереи из 16 стран, представив работы более 100 художников из Европы, Азии и Северной Америки. В этом году Riga Contemporary возвращается с расширенной программой и еще более широким кругом международных участников. Ярмарку организует Центр современного искусства Kim? в сотрудничестве с Рижской думой, а её кураторское направление формирует Kim? совместно с Джеффри Розеном (Jeffrey Rosen), сооснователем токийской галереи MISAKO & ROSEN и сопрезидентом организации New Art Dealers Alliance (NADA).
«Riga Contemporary создает платформу, где региональные галереи встречаются с международно признанными игроками индустрии. Благодаря доступному регистрационному взносу для галерей и бесплатному входу для посетителей, ярмарка стимулирует культурный обмен, сотрудничество и циркуляцию знаний, а не коммерческую эксклюзивность», — подчеркивает исполнительный директор Центра современного искусства Kim? Эвита Гозе.
«Во второй год проведения мы продолжаем начатое — формирование устойчивой экосистемы современного искусства в регионе, чей творческий потенциал еще не был в должной мере отражен в инфраструктуре арт-рынка. Riga Contemporary подтверждает, что значимые события в мире искусства происходят не только в крупных мегаполисах и что у нашего региона есть своя уникальная сила и голос».
От Токио до Нью-Йорка, от Тбилиси до Братиславы — во второй год работы Riga Contemporary соберет галереи со всего мира и из Балтийского региона. Полный список участников будет объявлен в ближайшие недели.
Подтвержденные международные галереи: Bukia Vakhania (Тбилиси/Берлин), Castiglioni (Милан), eastcontemporary (Милан), Gauli Zitter (Брюссель), Good Weather (Чикаго), Ivan Gallery (Бухарест), Jenny's (Нью-Йорк), Kin (Брюссель), Leto (Варшава), Longtermhandstand (Будапешт), Margot Samel (Нью-Йорк), MISAKO & ROSEN (Токио), new garden galerie (Париж), nico bernath (Братислава), Pitted Dates (Хельсинки), Polina Berlin (Нью-Йорк), PROVENCE (Цюрих), Sic (Хельсинки), TALA (Чикаго) и Weatherproof (Чикаго).
Подтвержденные балтийские галереи: 427, Alma, ISSP Gallery, Kim?, LOOK! Gallery, Māksla XO, Part Time Gallery, TUR telpa (Рига); Mākslas stacija Dubulti (Юрмала); Artrovert, Temnikova & Kasela, Tütar Gallery (Таллин); The Rooster Gallery, Vartai (Вильнюс), Kogo Gallery (Тарту) и Meno Parkas (Каунас).
Публичная программа в рамках арт-ярмарки пройдет с 3 по 4 июля
В этом году публичная программа ярмарки предусматривает двухдневные дискуссии и лекции, которые будут бесплатными для всех посетителей. В них примут участие галеристы, кураторы, директора музеев, коллекционеры, арт-критики и художники, уделяя внимание актуальным процессам в среде современного искусства: от роли региональных ярмарок и деятельности музеев до частного меценатства, корпоративных коллекций и развития арт-рынка.
Во второй день Riga Contemporary, 3 июля, в дискуссии «Роль региональных арт-ярмарок» примут участие Юлие Квоттруп Сильберман (CHART, Копенгаген), Соната Балюцкайте-Арлаускене (Art Vilnius), Жиль Нейенс (Art Düsseldorf) и Лилиана Хиоба (Foto Tallinn).
В беседе «Арт-рынок: что нужно знать, приобретая искусство в 2026 году» примут участие Эмили Уотлингтон (Art in America / ARTnews), Арун Какар (Artsy) и Мелани Герлис (Financial Times).
В дискуссии «Музеи как возможности экономики сотрудничества» примут участие Сара Хаклин (Kiasma, Хельсинки), Расмус Стенбаккен (ARKEN Museum, Дания), Себастьян Цихоцкий (Музей современного искусства, Варшава) и Энн Барлоу (Tate, Великобритания).
Разговор «Точка зрения художника: как добиться успеха в искусстве?» проведет Дориан Батицка, в нем примут участие художники Андрис Эглитис (Рига), Робертас Наркус (Вильнюс) и Фло Касеару (Таллин).
4 июля в дискуссии «Частные арт-фонды как инструмент развития художественных процессов» примут участие Вита Либерте, основательница VV Foundation (Рига), представители Taad Foundation (Вильнюс) и Маргарита Белькреди (Phileas, Вена).
На встрече «Корпоративные коллекции искусства и цели их коллекционирования» встретятся Филипп Батка (куратор, VIG Art Collection, Вена) и Жанета Фомова (JCDecaux).
В дискуссии «Стратегии частных коллекций искусства» примут участие коллекционеры Турд Рённинг Крогтофт и Мари Индрегор (Осло), Катержина Гаврлант (Прага), Ида Кайс (Таллин) и Марис Витолс (Рига).
Себастьян Санчес, ранее работавший в Christie's, выступит с презентацией «Эволюция коллекционирования искусства и цифровая собственность».
В беседе «Мода на перекрестке современного искусства и культуры» примут участие дизайнеры MAREUNROL'S, которые представят Латвию на Венецианской биеннале 2026 года, и фэшн-журналистка Дейманте Булбенкайте (Вильнюс).
Арт-ярмарка Riga Contemporary пройдет со 2 по 5 июля 2026 года в культурном пространстве Hanzas perons (ул. Ханзас 16А, Рига). Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте rigacontemporary.com.