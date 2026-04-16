От Токио до Нью-Йорка - арт-ярмарка Riga Contemporary объявляет программу этого года

В первый год проведения ярмарка за четыре дня собрала более 12 000 посетителей и объединила 43 галереи из 16 стран, представив работы более 100 художников из Европы, Азии и Северной Америки. В этом году Riga Contemporary возвращается с расширенной программой и еще более широким кругом международных участников. Ярмарку организует Центр современного искусства Kim? в сотрудничестве с Рижской думой, а её кураторское направление формирует Kim? совместно с Джеффри Розеном (Jeffrey Rosen), сооснователем токийской галереи MISAKO & ROSEN и сопрезидентом организации New Art Dealers Alliance (NADA).