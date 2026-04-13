Вселенная выбрала их: 4 знака зодиака, которые окажутся в центре удачи
Четыре знака зодиака привлекут значительное изобилие и удачу во вторник, 14 апреля 2026 года. В этот день Марс соединяется с Нептуном в Овне, открывая период творчества.
В жизни бывают моменты, когда возможности буквально стучатся в дверь — и громче всего это происходит, когда Марс находится в Овне. В этом огненном знаке Марс чувствует себя «дома». Планета силы и мотивации в таком положении дает внутреннюю энергию для больших свершений. Когда Марс соединяется с Нептуном, усиливается способность мечтать, пишет YourTango.
Однако одних мечтаний недостаточно — важно действовать. Именно сочетание мечты и действий воплощает желания в реальность. То, что эти знаки задумают во вторник, окажется достижимым, потому что они будут действовать решительно и уверенно, оставаясь при этом открытыми к новым возможностям.
Телец
Вы привлекаете удачу и изобилие, отпуская что-то из прошлого. Прошлое становится толчком к переменам. 14 апреля вы увидите человека, которого раньше считали другом, с новой стороны.
Вы перестаете игнорировать негатив и понимаете, что пора двигаться дальше самостоятельно. Это время разорвать связи и выбрать более здоровый путь. Когда вы перестаете держаться за то, что вас сдерживает, в вашей жизни появляется пространство для изобилия.
Рак
Ваше положение в карьере и обществе помогает вам привлечь удачу и изобилие. Вы понимаете, как изменить ситуацию в свою пользу.
Вы осознаете, что мягкость и доброта — это не слабость, а ваша сила. Именно эти качества привлекают к вам внимание окружающих. Вы замечаете, что людям нравится ваша искренность, и понимаете, что отличаться от других — это преимущество. Вы заполняете ту нишу, где другим не хватает человечности.
Лев
Вы готовы к переменам и новым впечатлениям. 14 апреля вы задумываетесь о путешествии и начинаете искать возможности для его реализации.
Вы изучаете варианты, спрашиваете совета у друзей и представляете, какой может быть ваша жизнь, если позволить себе больше свободы. Вы находите новые возможности, о которых раньше не думали, и получаете нужную информацию. Это вдохновляет вас сделать шаг к своей мечте.
Дева
Изобилие — это не всегда деньги. Иногда это доверие и близость. 14 апреля вы понимаете, насколько вы важны для других людей.
Вы можете получить подарок от друга, который имеет особую эмоциональную ценность. Это знак того, что вас воспринимают как близкого человека, почти как семью. Ваши отношения имеют глубокие корни, и это приносит вам радость. Такой жест — это не просто подарок, а вклад в ваше общее будущее.