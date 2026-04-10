Бегаем по-научному: тест Huawei Watch GT Runner 2
Если бы у Форреста Гампа были такие часы, он бы точно знал, какое расстояние преодолел во время своего легендарного забега, сколько калорий сжег и в каких местах побывал. Более того, они бы даже подсказывали ему, когда нужно попить и перекусить. Ведь Huawei Watch GT Runner 2 в первую очередь создан для тех, кто увлекается бегом.
Сразу стоит предупредить: автор этих строк не является страстным бегуном — я скорее предпочитаю велосипед или прогулки. Тем не менее даже на меня после двух недель с GT Runner 2 на руке возможности этих смарт-часов произвели очень сильное впечатление.
Легкие, удобные и практичные
Прежде чем переходить к спортивным функциям, стоит обсудить несколько чисто практических моментов. Например, ремешки. В комплекте их два: тканевый и резиновый. Первый уже установлен и в целом хорош — легкий и пропускает воздух, позволяя коже «дышать». Однако мне он показался немного узким при надевании, поэтому я решил заменить его на резиновый. Я уже нашел самую маленькую отвертку, поскольку обычно замена ремешка — дело довольно хлопотное: нужно нажать на крошечную пружину, удерживающую крепление. Но здесь дизайнеры Huawei приятно удивили — в ремешке предусмотрена удобная кнопка, позволяющая сжать механизм без дополнительных инструментов. В считанные секунды тканевый ремешок был снят, а резиновый установлен. Такое решение хотелось бы видеть во всех смарт-часах, ведь ремешок — важная часть дизайна, а возможность легко его менять — серьезное преимущество. К слову о дизайне: часы доступны в трех цветах — синий (как в тесте), а также черный и оранжевый.
GT Runner 2 очень легкие — менее 35 граммов. Настолько, что поначалу это кажется непривычным, особенно если раньше носил более «тяжелые» часы. Но к этому быстро привыкаешь, и для спорта малый вес — очевидный плюс. При этом часы прочные: бросать их с третьего этажа на асфальт я, конечно, не стал, но падение на пол им точно не вредит. Экран яркий и хорошо читается даже при ярком солнечном свете. Сначала возникли опасения, что такой яркий дисплей быстро разрядит батарею (уровень яркости можно регулировать), но они не подтвердились — зарядка понадобилась лишь к концу второй недели. Правда, при активном использовании во время тренировок, когда задействованы почти все функции, расход энергии выше. Тем не менее даже в максимальном режиме часы должны работать около полутора суток — производитель обещает не менее 32 часов. Впрочем, после 32 часов тренировок подзарядка понадобится уже не только часам, но и вам.
Как и другие смарт-часы Huawei, GT Runner 2 позволяет принимать звонки и сообщения, а также управлять музыкой в наушниках. Новшество — возможность бесконтактной оплаты с помощью приложения Curve Pay. Проще говоря, вы просто прикладываете часы к банковскому терминалу и оплачиваете, например, энергетический напиток или перекус до или после тренировки.
Личный «умный тренер»
Как уже было сказано, основная целевая аудитория Huawei Watch GT Runner 2 — спортивные люди, прежде всего бегуны. То, что это небольшое устройство умеет делать для тренировок, соревнований и их планирования, действительно трудно осознать сразу. То, что смарт-часы фиксируют дистанцию, скорость, сожженные калории и сохраняют маршрут, сегодня уже никого не удивляет — это лишь малая часть возможностей. Huawei особенно гордится своей GPS-системой, в которой используется алгоритм, позволяющий определять местоположение и маршрут даже тогда, когда прямой спутниковый сигнал недоступен. Например, в туннелях или среди плотной застройки высотных зданий. Для Латвии это, возможно, не слишком актуально — у нас нет ни манхэттенских небоскребов, ни длинных туннелей для бега (туннель у вокзала не считается!), — но во время тренировок за границей такая функция может оказаться очень полезной. А высокая точность геопозиционирования пригодится везде, даже, например, в лесах Стренчи.
Такие часы практически обязательны для марафонцев, потому что с их помощью можно делать действительно впечатляющие вещи. Во-первых, планировать пробежку и следовать рекомендациям устройства в реальном времени: ускоряться или снижать темп, вовремя пить воду или перекусывать — поскольку часы одновременно отслеживают пульс и общее физическое состояние. Во-вторых, они становятся незаменимым помощником в тренировках, помогая строить программу подготовки к забегу с учетом индивидуальных возможностей и уровня подготовки.
Тренировки вообще являются сильной стороной Huawei Watch GT Runner 2. Вместе с приложением Huawei Health доступно огромное количество тренировочных программ — для отдельных групп мышц и общего улучшения физической формы. Есть дневник питания и дыхательные медитации для снижения стресса. В самом устройстве доступны программы для бега в помещении и на улице, кросса и марафона, ходьбы, велоспорта (включая тренажер), плавания, дайвинга, лыж, гребли, гольфа и даже прыжков со скакалкой. Даже если всем этим не пользоваться, все равно пригодится одна функция, особенно для людей с сидячей работой: часы периодически напоминают, что пора размяться, и предлагают простые упражнения, которые можно выполнить прямо за рабочим столом. Это действительно полезно.
Мониторинг здоровья
Контроль здоровья — вторая ключевая специализация устройства. Huawei уже много лет развивает системы и алгоритмы для отслеживания состояния организма, и теперь эти технологии объединены в одном устройстве. Во время тренировок часы измеряют пульс, чтобы не допустить перегрузки и избежать вреда для организма. Также можно определить уровень кислорода в крови и своевременно заметить признаки аритмии. Есть дыхательные упражнения для снижения стресса. Попытки автора заниматься этими практиками были оценены как «средние», с рекомендацией продолжать тренировки. Часы также пытаются определять уровень стресса, однако в этом вопросе иногда возникали разногласия: устройство считало, что я слегка напряжен, хотя субъективно я этого не ощущал. Впрочем, возможно, со стороны виднее.
Конечно, всех интересует их стоимость. Это не совсем бюджетное устройство — заявленная «ознакомительная цена» составляет 369 евро. Однако, учитывая широкий функционал, цена выглядит вполне оправданной: найти аналог с таким набором возможностей за те же деньги на рынке будет сложно. Если вы проводите дни и вечера на диване, то, скорее всего, обойдетесь и без Huawei WatchGT Runner 2. Но если вы ведете активный образ жизни, попробовать эти смарт-часы определенно стоит. Уже через неделю, скорее всего, вы будете удивляться, как раньше обходились без них.