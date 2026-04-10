Бегаем по-научному: тест Huawei Watch GT Runner 2

GT Runner 2 очень легкие — менее 35 граммов. Настолько, что поначалу это кажется непривычным, особенно если раньше носил более «тяжелые» часы. Но к этому быстро привыкаешь, и для спорта малый вес — очевидный плюс. При этом часы прочные: бросать их с третьего этажа на асфальт я, конечно, не стал, но падение на пол им точно не вредит. Экран яркий и хорошо читается даже при ярком солнечном свете. Сначала возникли опасения, что такой яркий дисплей быстро разрядит батарею (уровень яркости можно регулировать), но они не подтвердились — зарядка понадобилась лишь к концу второй недели. Правда, при активном использовании во время тренировок, когда задействованы почти все функции, расход энергии выше. Тем не менее даже в максимальном режиме часы должны работать около полутора суток — производитель обещает не менее 32 часов. Впрочем, после 32 часов тренировок подзарядка понадобится уже не только часам, но и вам.