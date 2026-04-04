Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Так, чтобы назавтра трудно было вспомнить о происшедшем.
Телец
Сегодня можно, наконец, начать проект, который приходилось откладывать в течение долгого времени. Вы нынче будете наделены просто уникальным по своей остроте чувством меры, поэтому все, что будет сделано вами сегодня - будет сделано наилучшим образом.
Близнецы
Сегодня мысли ваши будут возвышенны, а планы - далекоидущи. Постарайтесь не придать забвению ни тех, ни других, ибо они представляют собой немалую ценность, и вполне могут пригодиться вам в будущем.
Рак
Развлекитесь сегодня сами и развлеките членов вашей семьи. Порешайте хором кроссворд, что ли, если, конечно, совместная уборка квартиры не принесет большего удовольствия.
Лев
Если захотите - можете проходить и сквозь стены, главное - видеть цель и верить в себя. Сегодня ничто не сможет стать преградой между вами и объектом ваших стремлений.
Дева
Если вы будете не согласны с чем-то, что будет происходить сегодня, не молчите, скажите об этом вслух. Впоследствии это очень вам пригодится, даже если сегодня вас и не послушают.
Весы
Сегодня у вас вдруг проснется исключительный нюх на деньги. Будем надеется, что вам удастся разнюхать достаточное количество.
Скорпион
Сегодняшний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу не останется в таком положении навсегда.
Стрелец
Сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит, помочь действительно можете только вы.
Козерог
Вы настолько переполнены разнообразными ресурсами, что стали взрывоопасны. День обещает быть очень плодотворным, если вам, конечно, удастся не взорваться уже утром.
Водолей
Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительно времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться вся оставшуюся жизнь.
Рыбы
Сегодня основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Он настолько обеспокоен проблемой получения того, что он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Ваша задача - уберечь его от неприятностей.