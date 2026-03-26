ФОТО: сияюще и вдохновляюще! Журнал Pastaiga отметил 25-летие

Журнал Pastaiga отпраздновал 25-летие
25 марта 2026 года в художественной галерее Ola Foundation прошел яркий и вдохновляющий дневной прием по случаю 25-летия журнала Pastaiga.
В среду, 25 марта, в художественной галерее Ola Foundation прошел яркий и вдохновляющий вечер — 25-летний юбилей журнала Pastaiga собрал актеров, музыкантов, художников, представителей отрасли, творческую команду издания, медиа и друзей. Праздничная атмосфера была наполнена музыкальными поздравлениями, словами благодарности и разговорами о создании журнала и его закулисье.
В этом году исполняется 25 лет с тех пор, как журнал Pastaiga выходит под крылом издательства Rīgas Viļņi. Четверть века моды, дизайна, архитектуры, стиля и вдохновляющих lifestyle-историй, формировавших представление об элегантности в Латвии. Первый номер журнала вышел в марте 2001 года, и в солнечный день 25 марта издание отметило юбилей в кругу друзей, художников и партнеров.
Торжественный вечер открыли председатель правления издательства Rīgas Viļņi Айя Шмидре и выдающаяся певица Инесе Галанте, выступившая вместе с молодым талантом Густавом Калейсом. Позже гостей порадовали пианист Андрей Осокин, гитарист Марцис Аузиньш и певица Анния Путниня. У гостей также была уникальная возможность под руководством Уны Мейстере посетить недавно открытую выставку «Непрерывность» художницы Аснате Смелтере.
На юбилее Инесе Галанте отметила: «Pastaiga охватывает широкий и разнообразный спектр тем, в котором чувствуется вкус. Все, что связано с Айей, — безупречно. Здесь стоит знак “номер один”, потому что она — лучшая».
Журналистка и бывший редактор раздела красоты журнала Pastaiga Уна Улме призналась, что издание было и остается одним из важнейших в сфере моды и культуры в Латвии, ассоциируется с престижем и формирует тенденции.
Стилист и бывшая руководитель отдела моды издательства Rīgas Viļņi Ольга Колотова, создававшая стильные истории для Pastaiga на протяжении десяти лет, отметила, что работа редактора — это не только творчество, но и структурированный процесс, который формирует как профессионально, так и лично.
Насладиться атмосферой стильного пространства Ola Foundation пришли не только представители издательства и команда журнала, но и известные дизайнеры — Ивета Вецмане, Байба Ладига, Инесе Озола, Агнесе Нарницка, Гундега Дудума и Федор Подгорный.
Среди гостей были модель обложки юбилейного номера Иева Лагуна, модель Мара Слея, фотограф Агния Григуле, актрисы Дарта Даневича и Лаура Ателсоне, телеведущая Лелде Цериня, директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце, председатель правления Латвийской национальной оперы и балета Сандис Волдиньш, архитектор Рейнис Лиепиньш, организатор Riga Fashion Week Елена Страхова, а также фотографы Олег Зернов и Янис Дейнатс и многие другие представители индустрии и друзья журнала.
«Именно такая и есть Pastaiga — рядом с шикарными нарядами, элегантным дизайном и люксовой косметикой всегда есть истории о людях Латвии с сильным характером и внутренней мотивацией», — отмечает журналистка Анда Спринге.
Особая благодарность партнерам, которые позаботились об атмосфере праздника и впечатлениях гостей: MADA — за изысканные закуски, Lage Gastronomija — за праздничные торты, а также другим партнерам, придавшим событию особое настроение.