ВИДЕО: первый трейлер позволяет взглянуть на главных героев будущего сериала о Гарри Поттере
Одна из самых любимых историй всех времен возвращается — телекомпания HBO опубликовала первый тизер нового сериала о Гарри Поттере.
В среду HBO представил тизер 1-го сезона долгожданного проекта, который официально получил название «Гарри Поттер и Философский камень». Этот первый взгляд раскрывает, какой будет новая экранизация одной из самых популярных и любимых историй в мире.
Премьера сериала состоится на Рождество 2026 года на платформе HBO Max, а также он будет доступен для просмотра на Go3.
Сюжет основан на знаменитой серии книг и рассказывает о мальчике по имени Гарри Поттер. На первый взгляд он ничем не отличается — по крайней мере, так считает его тетя Петунья. Однако в свой 11-й день рождения Гарри получает письмо-приглашение в школу чародейства и волшебства Хогвартс, что открывает ему скрытый мир — полный дружбы, приключений и магии. Но вместе с этим его ждет и серьезная опасность — встреча с врагом из прошлого.
Главные роли исполняют: Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Аластер Стоут (Рон Уизли), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Рори Уилмотт (Невилл Долгопупс), Локс Пратт (Драко Малфой).
Сценарием и режиссурой занимаются создатели сериала «Наследники» — Франческа Гардинер и Марк Майлод. Гардинер выступает шоураннером и исполнительным продюсером, а Майлод режиссирует несколько эпизодов.
В отличие от фильмов Warner Bros. (2001–2011), новый сериал не будет использовать прежний актерский состав и визуальный стиль. Это полностью новая экранизация, цель которой — максимально точно следовать книгам, включая развитие персонажей, законы магического мира и сюжетные линии, которые ранее не были показаны, например движение за права домовых эльфов и персонажа Пивза.
Джоан Роулинг участвует в проекте в качестве исполнительного продюсера, чтобы сохранить соответствие оригинальному канону.
С момента выхода первой книги в 1997 году история Гарри Поттера стала одной из самых влиятельных в мировой поп-культуре, породив фильмы, театральные постановки, видеоигры и множество фанатских проектов.