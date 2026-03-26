ВИДЕО: первый трейлер позволяет взглянуть на главных героев будущего сериала о Гарри Поттере

Сюжет основан на знаменитой серии книг и рассказывает о мальчике по имени Гарри Поттер. На первый взгляд он ничем не отличается — по крайней мере, так считает его тетя Петунья. Однако в свой 11-й день рождения Гарри получает письмо-приглашение в школу чародейства и волшебства Хогвартс, что открывает ему скрытый мир — полный дружбы, приключений и магии. Но вместе с этим его ждет и серьезная опасность — встреча с врагом из прошлого.