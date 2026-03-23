Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Время поджимает, так что следует собраться с духом и начать быстро работать. Приложите все усилия к тому, чтобы скорость не слишком сильно повлияла на качество.
Телец
Сегодня вы будете на редкость удачливы в любви, из чего автоматически следует, что за карты нынче лучше не браться.
Близнецы
Сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.
Рак
Вы родной город хорошо знаете? Если да, то наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять. Если нет - то необходимо его срочно исследовать. Весь!
Лев
Не допустите того, чтобы вами сегодня руководили чувства. Они могут оказаться настолько сильными, что вы наломаете дров на два отопительных сезона вперед.
Дева
Сегодня вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное.
Весы
Сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать. Сознательно упуская какой-то шанс, утешайте себя тем, что он отнюдь не последний.
Скорпион
Сегодняшний день будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы. Следовательно, планов лучше не строить, дабы не огорчаться, что они остались невыполненными.
Стрелец
Сегодня не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события.
Козерог
Сегодня вам стоит отвлечься от деталей и обозреть ситуацию в целом. Узнаете много нового и интересного.
Водолей
Если сегодня вы почувствуете робость, или, того хуже решите, что вы чего-то недостойны - немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого. Единственное, что от вас сегодня потребуется - это уверенность в себе.
Рыбы
Сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединяться, если в покое все равно не оставят?