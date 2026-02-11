Запускается кармический трехлетний цикл - 4 знака зодиака почувствуют его сильнее всего
13 февраля 2026 года произойдёт важное астрологическое событие — Сатурн войдёт в знак Овна. В отличие от быстрых небесных тел, таких как Луна или Солнце, Сатурн меняет знак всего раз в два с половиной–три года. Астрологи считают, что Сатурн в Овне открывает новый трёхлетний кармический цикл, который затронет каждый знак зодиака. Однако уроки у всех будут разными — одинаковых сценариев не будет.
Все 12 знаков почувствуют влияние этого транзита по-своему, но четыре — особенно сильно. Кардинальные знаки (Овен, Весы, Рак и Козерог) окажутся в эпицентре перемен. Им рекомендуется подходить к жизни с повышенной ответственностью, пишет Parade.
Что означает Сатурн в Овне?
В астрологии Сатурн называют «великим вредителем» и планетой-учителем — он приносит сложные, но важные уроки. Темы Сатурна — время, ограничения, границы, терпение, зрелость, ответственность, структура и авторитет.
Сатурн имеет выраженную кармическую природу как в натальной карте, так и в транзитах.
В Овне Сатурн находится в падении — это означает, что его энергия ослаблена. Из-за этого уроки могут ощущаться жёстче: больше задержек, препятствий и последствий, поскольку планета действует не в самой комфортной для себя позиции.
Этот трёхлетний период будет связан с темами Овна: лидерство, амбиции, гнев, независимость, инстинкты, импульсивность и конкуренция. Главный мотив — «действие и реакция».
Сатурн в Овне будет призывать действовать осознанно, не спешить, доверять интуиции и брать ответственность на себя. Но если действовать импульсивно или бросать начатое — уроки не заставят себя ждать.
Какие знаки почувствуют влияние сильнее всего?
♈ Овен
Если вы не будете верны себе, это приведёт к последствиям. В ближайшие три года Сатурн пройдёт по вашему первому дому — дому личности и самоидентичности.
Вы привыкли к уверенности и независимости, но сейчас могут всплыть скрытые неуверенности. Сатурн заставит вас стать тем, кем вы действительно хотите быть — даже через трудности и критику.
Кто-то может не понять ваших изменений или попытаться вас остановить. Не позволяйте. В итоге вы получите настоящую внутреннюю уверенность и индивидуальность.
♋ Рак
Успех не будет дан вам просто так. Сатурн активирует ваш десятый дом карьеры, репутации и достижений.
Вы можете почувствовать сильное давление — желание добиться серьёзных профессиональных или личных высот. Но быстрых результатов не будет.
Этот период научит вас верить в свои навыки, амбиции и упорство. Всё придётся заслужить.
♎ Весы
Вы имеете право на время для себя. Сатурн затронет ваш седьмой дом партнёрств, брака и контрактов.
В течение трёх лет вы будете заново выстраивать границы и возвращаться к собственной идентичности вне отношений. Возможны конфликты или недовольство со стороны близких, если вы начнёте уделять больше внимания себе.
Но этот период научит вас балансу между независимостью и близостью.
♑ Козерог
Пришло время перестроить личную жизнь. Сатурн активирует ваш четвёртый дом семьи, дома и внутренних основ.
Возможны конфликты и осознание того, что в личной сфере не хватает границ. Это может проявиться через напряжение в семье или бытовые разногласия.
Однако именно сейчас вы сможете навести порядок, установить правила и создать фундамент жизни, который действительно соответствует вашим потребностям.
Сатурн в Овне — это проверка на зрелость. Он не обещает лёгких путей, но даёт шанс выстроить более прочную и осознанную жизнь на годы вперёд.