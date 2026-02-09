Возвращение легенды: Рундальский дворец обрел уникальную библиотеку герцогов
В конце прошлого года музей Рундальского дворца приобрел масштабную и исторически значимую коллекцию книг — образец частной аристократической библиотеки XVII–XIX веков, состоящую из нескольких тысяч томов. Коллекцию в течение 17 лет (2004-2021) формировал рижанин, юрист и библиофил Константин Тихомирный, изучая каталоги исторических библиотек и целенаправленно собирая издания об истории Балтии (особенно Курземе) и европейских традициях чтения.
Открытие экспозиции
15 февраля, в день рождения курляндского герцога Петра, в библиотеке Рундальского дворца откроется обновленная экспозиция. Её центральными объектами станут книги из некогда личного собрания герцога. Экспозиция позволяет заглянуть в интеллектуальную среду Курляндско-Земгальского герцогства, узнать о вкусах той эпохи и личности самого Петра Бирона.
- Наследие Биронов: особое место в коллекции занимают около 100 книг, связанных с историей рода Биронов.
- Уникальные экземпляры: в оригинальном дубовом шкафу на почетном месте будут выставлены более 60 книг из личной библиотеки герцога. В конце XVIII века часть этого собрания была вывезена из Елгавского дворца в Саганский замок в Силезии, а позже перешла по наследству дочерям герцога — принцессам Катарине Вильгельмине и Паулине.
О помещении
Зал библиотеки расположен в центральном корпусе дворца, в восточной части парадных апартаментов герцога. Помещение было отреставрировано в 2014 году при поддержке Фонда Бориса и Инары Тетеревых. От первоначальной обстановки сохранился лишь один книжный шкаф, поэтому для воссоздания исторического облика были изготовлены точные копии этого шкафа.
Музыкальное событие
В день открытия библиотеки, 15 февраля, в Белом зале состоится концерт барочной музыки, который положит начало новому циклу «Разговоры во дворце с музыкой».
В программе прозвучат малоизвестные произведения Антонио Вивальди, которые были обнаружены лишь в 1926 году в Турине. Музыка великого композитора предстанет в необычном прочтении благодаря редкому составу инструментов:
- Барочная скрипка
- Две кокле (латышский народный инструмент)
- Бандонеон
- Аккордеон
Посетители концерта смогут первыми осмотреть обновленную библиотечную экспозицию.