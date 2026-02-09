Возвращение легенды: Рундальский дворец обрел уникальную библиотеку герцогов

Зал библиотеки расположен в центральном корпусе дворца, в восточной части парадных апартаментов герцога. Помещение было отреставрировано в 2014 году при поддержке Фонда Бориса и Инары Тетеревых. От первоначальной обстановки сохранился лишь один книжный шкаф, поэтому для воссоздания исторического облика были изготовлены точные копии этого шкафа.