Возвращение легенды: Рундальский дворец обрел уникальную библиотеку герцогов
В Рундальском дворце открывается обновленная экспозиция библиотеки герцога Петра.
Возвращение легенды: Рундальский дворец обрел уникальную библиотеку герцогов

В конце прошлого года музей Рундальского дворца приобрел масштабную и исторически значимую коллекцию книг — образец частной аристократической библиотеки XVII–XIX веков, состоящую из нескольких тысяч томов. Коллекцию в течение 17 лет (2004-2021) формировал рижанин, юрист и библиофил Константин Тихомирный, изучая каталоги исторических библиотек и целенаправленно собирая издания об истории Балтии (особенно Курземе) и европейских традициях чтения.

Открытие экспозиции

15 февраля, в день рождения курляндского герцога Петра, в библиотеке Рундальского дворца откроется обновленная экспозиция. Её центральными объектами станут книги из некогда личного собрания герцога. Экспозиция позволяет заглянуть в интеллектуальную среду Курляндско-Земгальского герцогства, узнать о вкусах той эпохи и личности самого Петра Бирона.

  • Наследие Биронов: особое место в коллекции занимают около 100 книг, связанных с историей рода Биронов.
  • Уникальные экземпляры: в оригинальном дубовом шкафу на почетном месте будут выставлены более 60 книг из личной библиотеки герцога. В конце XVIII века часть этого собрания была вывезена из Елгавского дворца в Саганский замок в Силезии, а позже перешла по наследству дочерям герцога — принцессам Катарине Вильгельмине и Паулине.

О помещении

Зал библиотеки расположен в центральном корпусе дворца, в восточной части парадных апартаментов герцога. Помещение было отреставрировано в 2014 году при поддержке Фонда Бориса и Инары Тетеревых. От первоначальной обстановки сохранился лишь один книжный шкаф, поэтому для воссоздания исторического облика были изготовлены точные копии этого шкафа.

Музыкальное событие

В день открытия библиотеки, 15 февраля, в Белом зале состоится концерт барочной музыки, который положит начало новому циклу «Разговоры во дворце с музыкой».

В программе прозвучат малоизвестные произведения Антонио Вивальди, которые были обнаружены лишь в 1926 году в Турине. Музыка великого композитора предстанет в необычном прочтении благодаря редкому составу инструментов:

  • Барочная скрипка
  • Две кокле (латышский народный инструмент)
  • Бандонеон
  • Аккордеон

Посетители концерта смогут первыми осмотреть обновленную библиотечную экспозицию.

