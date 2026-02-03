Первая в Европе кофейня Costa Coffee с новым глобальным дизайном открылась в Риге
Международный бренд Costa Coffee разработал новый глобальный дизайн кофеен, и первая кофейня в этой концепции открылась именно в Риге — на улице Калькю, 26.
Команда дизайнеров Costa Coffee на протяжении нескольких лет работала над обновлением визуальной идентичности бренда. В процессе были проанализированы глобальные тенденции и потребительские привычки. В результате была создана концепция под названием “Moderna”, которая объединяет современную эстетику, натуральные материалы и пространство, где центральное место отведено кофе.
«Разрабатывая новый дизайн, мы опирались на два основных принципа: использование натуральных и долговечных материалов, а также отказ от визуального шума. Это символизирует осознанное, рациональное потребление и фокус Costa Coffee на действительно важном», — поясняет член правления Lagardere Travel Retail Айва Страздиня.
В основе новой концепции лежат международные стандарты, однако каждая кофейня адаптируется к локальной среде. Это относится и к новой кофейне в Риге. В интерьере использованы натуральные материалы — например, деревянные панели в отделке стен, которые отражают устойчивый подход бренда и уважение к окружающей среде.
В кофейне также представлен особый дизайнерский элемент — декоративная инсталляция, созданная специально для Латвии. Она выполнена с использованием сложной технологии 3D-печати и ручной работы. Инсталляция размещена на одной из стен и служит уникальным акцентом интерьера. Подобного решения не будет ни в одной другой кофейне мира. В других странах дизайн также будет адаптироваться к конкретной локации, сохраняя общую философию, но дополняясь уникальными элементами.
«Открытие кофейни в новом дизайне — это для нас не просто обновление интерьера. Это шаг в рамках глобальной трансформации бренда. Мы делаем акцент на подходе “кофе прежде всего” — все создается вокруг кофе и людей, которые его любят. Мы хотим, чтобы каждый гость чувствовал тепло, внимание к деталям и искренность, которые характеризуют Costa Coffee. Нам особенно приятно, что именно Рига стала первым примером этого дизайна в Европе», — подчеркивает представитель бренда.