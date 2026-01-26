Соцсети обсуждают платье ведущей больше, чем финал популярного музыкального шоу в Даугавпилсе
Финал ежегодного музыкального опроса Latvijas Radio 2 "Музыкальный банк" в Даугавпилсе запомнился не только песнями: выбор платья радиоведущей Линды Самсоновой вызвал шквал комментариев, иронии и споров о вкусе, стиле и латвийском консерватизме.
24 января на церемонии награждения опроса Muzikālā banka 2025, организованного Latvijas Radio 2, уже в 26-й раз была определена самая ценная поп- и рок-песня прошедшего года. Однако внимание пользователей социальных сетей привлек не столько музыкальный конкурс, сколько наряд ведущей Latvijas Radio 5 Линды Самсоновой.
Черное платье с откровенными вырезами в области живота и груди вызвало широкий резонанс и неоднозначную реакцию. Одной из самых обсуждаемых тем стала конструкция платья. Пользователь aismaauzina опубликовала скриншот с трансляции с вопросом: «Извините, но это платье точно не надето задом наперед?», собрав сотни отметок «нравится». Похожие мнения высказывали и другие пользователи, иронизируя над внешним видом. Критика касалась как кроя, так и визуального эффекта. Некоторые указывали на странное расположение пояса и плохо пришитые рукава.
Развернутый комментарий оставила пользователь deisa_just_deisa, отметив, что фигура ведущей отличная, однако контраст кожи и черной ткани и сам крой создают неудачный визуальный эффект. По ее словам, создается впечатление, что пояс «поднялся вверх», а живот оказался визуально подчеркнут. Не обошлось и без шуток о дизайнере наряда. В то же время многие пользователи отметили отличную физическую форму Самсоновой, особенно ее пресс. Некоторые с юмором заявляли, что с такой формой они бы тоже не стали скрывать фигуру.
Часть комментаторов встала на защиту радиоведущей, указывая на излишний консерватизм латвийского общества и любовь к критике. По их мнению, наряд выглядит стильно и оригинально, а негативная реакция вызвана завистью.
