Нужен ли дресс-код для трибуны Сейма? Образ "прогрессивного" депутата вызвал дискуссию в соцсетях

Сама Ласма Левренце критике внешнего вида противопоставила содержание своего выступления. «Хотя мой пост и не о одежде, я знала, что услышу такой комментарий. Самая важная задача повседневной работы депутата Сейма — представлять граждан Латвии. Меня и многих других депутатов в Сейм избрали также люди, чья повседневная одежда — не костюм и галстук. И решения можно и нужно принимать не только в костюме и галстуке, особенно если эти решения касаются не только тех, кто сам носит костюмы и галстуки. На представительских мероприятиях с чётко установленным этикетом я всегда его соблюдаю, потому что их функция иная». Также депутат заявила, что осталась довольна проделанной работой и подчеркнула, что ее цель — спасение жизней через политику снижения вреда при передозировках наркотиков.