Нужен ли дресс-код для трибуны Сейма? Образ "прогрессивного" депутата вызвал дискуссию в соцсетях
Выступление депутата Сейма от партии «Прогрессивные» Ласмы Левренце неожиданно стало одной из самых обсуждаемых тем в латвийских соцсетях. При этом причиной споров стало не то, о чем она говорила, а внешний вид парламентария.
Ласма Левренце, занимающая должности секретаря Юридической комиссии и члена комиссии по сплочению общества, вышла на трибуну в леопардовом платье без рукавов, с открытыми руками и заметными татуировками. Для части общества такой образ оказался шокирующим и, по их мнению, неуместным для официального заседания парламента.
«Платье на бретелях с леопардовым принтом на трибуне Сейма. Я растерялась. Меня редко что выбивает из колеи, но в этот раз — да», — написала одна из пользовательниц, подчеркнув, что деловой этикет существует для предотвращения недоразумений.
Критики отмечали, что публичное лицо «несет историю через свой внешний вид», а леопардовый наряд на официальной трибуне выглядит «чертовски сбивающе с толку». В комментариях звучали и сравнения с бывшим президентом Вайрой Вике-Фрейбергой как примером эволюции стиля в соответствии со статусом.
Коллега Левренце по Сейму, депутат от партии «Латвия на первом месте» Виктория Плешкане, прокомментировала ситуацию иронично: «Когда шла на вечеринку, а пришла на работу поговорить про наркотики».
Другие пользователи отмечали, что в обычной профессиональной среде, например в суде, подобный наряд был бы воспринят как вредящий репутации, и задавались вопросом, действуют ли в Сейме иные правила культуры одежды.
Сама Ласма Левренце критике внешнего вида противопоставила содержание своего выступления. «Хотя мой пост и не о одежде, я знала, что услышу такой комментарий. Самая важная задача повседневной работы депутата Сейма — представлять граждан Латвии. Меня и многих других депутатов в Сейм избрали также люди, чья повседневная одежда — не костюм и галстук. И решения можно и нужно принимать не только в костюме и галстуке, особенно если эти решения касаются не только тех, кто сам носит костюмы и галстуки. На представительских мероприятиях с чётко установленным этикетом я всегда его соблюдаю, потому что их функция иная». Также депутат заявила, что осталась довольна проделанной работой и подчеркнула, что ее цель — спасение жизней через политику снижения вреда при передозировках наркотиков.