Объявлены номинанты на "Оскар-2026" - в этом году без Латвии
Академия кинематографических искусств и наук США объявила номинантов на "Оскар-2026". В этом году список удивил рекордами, вниманием к авторскому кино и неожиданными фаворитами.
Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар 2026». 98-я церемония вручения наград состоится в ночь с 15 на 16 марта 2026 года в Dolby Theatre и комплексе Ovation Hollywood. Ведущим шоу второй год подряд станет Конан О’Брайен. В рамках церемонии будут вручены статуэтки в 24 категориях, включая главную — «Лучший фильм». Впервые в истории премии введена отдельная номинация «Лучший актерский состав».
Список номинантов уже называют одним из самых интригующих за последние годы. Академия заметно сместила фокус в сторону авторского кино, фестивальных хитов и жанровых экспериментов. Среди претендентов на награды — проекты, которые активно обсуждались критиками и зрителями и уже успели вызвать споры в профессиональной среде.
Особое внимание приковано к Тимоти Шаламе, номинированному за главную роль в фильме «Марти Великолепный». Критики называют эту работу самой зрелой и рискованной в его карьере. Однако конкуренция в актерских категориях в этом году особенно жесткая — за статуэтки борются как признанные звезды, так и актеры, чьи роли стали неожиданными прорывами.
Латвия в этом году выдвинула на соискание премии Американской киноакадемии полнометражный анимационный фильм режиссеров Лауриса и Райтиса Абеле «Пес Божий». Фильм был подан в категории «Лучший международный фильм». К сожалению, в декабре стало известно, что он не вошел в шорт-лист номинантов и, таким образом, выбыл из борьбы за эту награду.
Номинанты в основных категориях
Лучший фильм
- «Бугония»
- «Формула‑1»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
- «Сны поездов»
Лучший режиссёр
- Хлоя Чжао («Гамнет»)
- Джош Сэфди («Марти Великолепный»)
- Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
- Райан Куглер («Грешники»)
Лучшая мужская роль
- Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
- Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»)
- Итан Хоук («Голубая луна»)
- Майкл Б. Джордан («Грешники»)
- Вагнер Моура («Секретный агент»)
Лучшая женская роль
- Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
- Кейт Хадсон («Песня звучит печально»)
- Эмма Стоун («Бугония»)
- Джесси Бакли («Гамнет»)
- Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Бенисио дель Торо («Битва за битвой»)
- Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
- Делрой Линдо («Грешники»)
- Шон Пенн («Битва за битвой»)
- Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
Лучшая женская роль второго плана
- Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)
- Эми Мэдиган («Орудия»)
- Вунми Мосаку («Грешники»)
- Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
Лучший актерский состав
- «Гамнет».
- «Марти Великолепный».
- «Битва за битвой».
- «Секретный агент».
- «Грешники».
Лучший фильм на иностранном языке
- «Секретный агент» / «The Secret Agent»
- «Простая случайность» / «It Was Just an Accident»
- «Сентиментальная ценность» / «Sentimental Value»
- «Сират» / «Sirat»
- «Голос Хинд Раджаб» / «The Voice of Hind Rajab»
Лучший оригинальный сценарий
- «Голубая луна»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
- «Простая случайность»
Лучший адаптированный сценарий
- «Бугония»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Битва за битвой»
- «Сны поездов»
Лучший анимационный фильм
- «Арко»
- «Элио»
- «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Маленькая Амели»
- «Зверополис‑2»
Лучшие визуальные эффекты
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Грешники»
- «Мир Юрского периода: Возрождение»
- «Школьный автобус»
- «Формула‑1»
Лучший саундтрек
- «Бугония»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
Лучшая песня
- Dear Me (Diane Warren: Relentless)
- Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»)
- I Lied to You («Грешники»)
- Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)
- Train Dreams («Сны поездов»)
Лучший макияж и прически
- «Франкенштейн»
- «Национальное достояние»
- «Гадкая сестра»
- «Грешники»
- «Крушащая машина»
Абсолютным лидером по количеству номинаций стал фильм ужасов «Грешники», установивший рекорд премии — он представлен сразу в 16 категориях. За ним следуют «Битва за битвой» с 14 номинациями, «Франкенштейн» с 11, «Марти Великолепный» с 10 и «Гамнет» с девятью.