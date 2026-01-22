Объявлены номинанты на "Оскар-2026" - в этом году без Латвии

Особое внимание приковано к Тимоти Шаламе, номинированному за главную роль в фильме «Марти Великолепный». Критики называют эту работу самой зрелой и рискованной в его карьере. Однако конкуренция в актерских категориях в этом году особенно жесткая — за статуэтки борются как признанные звезды, так и актеры, чьи роли стали неожиданными прорывами.