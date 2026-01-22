Объявлены номинанты на "Оскар-2026" - в этом году без Латвии
Академия кинематографических искусств и наук США объявила номинантов на "Оскар-2026". В этом году список удивил рекордами, вниманием к авторскому кино и неожиданными фаворитами.

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар 2026». 98-я церемония вручения наград состоится в ночь с 15 на 16 марта 2026 года в Dolby Theatre и комплексе Ovation Hollywood. Ведущим шоу второй год подряд станет Конан О’Брайен. В рамках церемонии будут вручены статуэтки в 24 категориях, включая главную — «Лучший фильм». Впервые в истории премии введена отдельная номинация «Лучший актерский состав». 

Список номинантов уже называют одним из самых интригующих за последние годы. Академия заметно сместила фокус в сторону авторского кино, фестивальных хитов и жанровых экспериментов. Среди претендентов на награды — проекты, которые активно обсуждались критиками и зрителями и уже успели вызвать споры в профессиональной среде.

Особое внимание приковано к Тимоти Шаламе, номинированному за главную роль в фильме «Марти Великолепный». Критики называют эту работу самой зрелой и рискованной в его карьере. Однако конкуренция в актерских категориях в этом году особенно жесткая — за статуэтки борются как признанные звезды, так и актеры, чьи роли стали неожиданными прорывами.

Латвия в этом году выдвинула на соискание премии Американской киноакадемии полнометражный анимационный фильм режиссеров Лауриса и Райтиса Абеле «Пес Божий». Фильм был подан в категории «Лучший международный фильм». К сожалению, в декабре стало известно, что он не вошел в шорт-лист номинантов и, таким образом, выбыл из борьбы за эту награду.

Номинанты в основных категориях

Лучший фильм

  • «Бугония»
  • «Формула‑1»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
  • «Сны поездов»

Лучший режиссёр

  • Хлоя Чжао («Гамнет»)
  • Джош Сэфди («Марти Великолепный»)
  • Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
  • Райан Куглер («Грешники»)

Лучшая мужская роль

  • Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
  • Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»)
  • Итан Хоук («Голубая луна»)
  • Майкл Б. Джордан («Грешники»)
  • Вагнер Моура («Секретный агент»)

Лучшая женская роль

  • Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
  • Кейт Хадсон («Песня звучит печально»)
  • Эмма Стоун («Бугония»)
  • Джесси Бакли («Гамнет»)
  • Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Бенисио дель Торо («Битва за битвой»)
  • Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
  • Делрой Линдо («Грешники»)
  • Шон Пенн («Битва за битвой»)
  • Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)
  • Эми Мэдиган («Орудия»)
  • Вунми Мосаку («Грешники»)
  • Эми Мэдиган («Орудия»)
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)

Лучший актерский состав

  • «Гамнет».
  • «Марти Великолепный».
  • «Битва за битвой».
  • «Секретный агент».
  • «Грешники».

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Секретный агент» / «The Secret Agent»
  • «Простая случайность» / «It Was Just an Accident»
  • «Сентиментальная ценность» / «Sentimental Value»
  • «Сират» / «Sirat»
  • «Голос Хинд Раджаб» / «The Voice of Hind Rajab»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Голубая луна»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»
  • «Простая случайность»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Бугония»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Битва за битвой»
  • «Сны поездов»

Лучший анимационный фильм

  • «Арко»
  • «Элио»
  • «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Маленькая Амели»
  • «Зверополис‑2»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Грешники»
  • «Мир Юрского периода: Возрождение»
  • «Школьный автобус»
  • «Формула‑1»

Лучший саундтрек

  • «Бугония»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»

Лучшая песня

  • Dear Me (Diane Warren: Relentless)
  • Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»)
  • I Lied to You («Грешники»)
  • Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)
  • Train Dreams («Сны поездов»)

Лучший макияж и прически

  • «Франкенштейн»
  • «Национальное достояние»
  • «Гадкая сестра»
  • «Грешники»
  • «Крушащая машина»

Абсолютным лидером по количеству номинаций стал фильм ужасов «Грешники», установивший рекорд премии — он представлен сразу в 16 категориях. За ним следуют «Битва за битвой» с 14 номинациями, «Франкенштейн» с 11, «Марти Великолепный» с 10 и «Гамнет» с девятью.

