5 знаков зодиака, которые чаще других попадают в "кармические" отношения

Почему попадают: Рыбы легко считывают чужую боль и умеют сострадать так, как многие не умеют вообще. Но там, где нужна ясность и договоренности, Рыбы часто включают надежду и фантазию: «он просто не умеет любить», «ей просто страшно», «я буду рядом — и все наладится».