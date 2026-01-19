Трудные времена наконец заканчиваются для трех знаков зодиака

Переломный момент наступает тогда, когда вы решаете больше не участвовать в динамике, которая требует больше, чем дает. На этом все, Лев. История закончена, и вы не оглядываетесь назад, да и не стоит. Трудные времена остались в прошлом, и вам так больше нравится. Это решение возвращает вам чувство достоинства и самоуважения. Вы вновь входите в свою силу, и ситуация почти сразу теряет над вами власть. Удивительно, как это работает.