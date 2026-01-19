Трудные времена наконец заканчиваются для трех знаков зодиака
После 20 января 2026 года трудные времена остаются позади для трех знаков зодиака. Соединение Венеры с Плутоном сигнализирует о завершении эмоциональной главы в нашей жизни, которая была слишком напряженной и изматывающей.
Во вторник давление обстоятельств ослабевает для этих знаков зодиака, потому что нечто наконец достигает предела, и мы ясно это видим. Борьба за контроль растворяется. Когда что-то больше не может существовать в прежней форме, оно либо трансформируется, либо уходит. И это к лучшему. Прощайте, трудности.
1. Телец
20 января соединение Венеры с Плутоном помогает вам, Телец, столкнуться лицом к лицу с ситуацией, которая незаметно управляла вашими решениями. Уже какое-то время что-то шло не так. Теперь вы близки к тому, чтобы все исправить. Трудные времена заканчиваются в тот момент, когда вы перестаете договариваться с тем, что давно показало свои пределы.
Вы не можете катить этот камень в гору вечно, так зачем продолжать попытки? Во вторник это осознание приходит особенно ясно и приносит облегчение. Во время этого аспекта Венеры и Плутона вы возвращаете себе власть над собственным выбором. Напряжение, которое преследовало вас, начинает рассеиваться. Добро пожаловать в более легкий период, Телец. Трудности остались позади.
2. Лев
Этот транзит приносит вам столь необходимое эмоциональное завершение, Лев. 20 января соединение Венеры с Плутоном вскрывает источник вашего недавнего раздражения и заставляет вас напрямую с ним разобраться. Вы отчетливо видите, куда утекала ваша энергия.
Переломный момент наступает тогда, когда вы решаете больше не участвовать в динамике, которая требует больше, чем дает. На этом все, Лев. История закончена, и вы не оглядываетесь назад, да и не стоит. Трудные времена остались в прошлом, и вам так больше нравится. Это решение возвращает вам чувство достоинства и самоуважения. Вы вновь входите в свою силу, и ситуация почти сразу теряет над вами власть. Удивительно, как это работает.
3. Козерог
Козерог, соединение Венеры с Плутоном знаменует завершение затяжной внутренней борьбы. 20 января то, что вы так долго пытались заставить работать, наконец сдается. Это не сработает, и вы принимаете этот факт. Именно принятие становится ключом к освобождению. Вы понимаете, что одного упорства недостаточно для решения любой проблемы, как бы вам этого ни хотелось.
Иногда самый сильный шаг — позволить чему-то рухнуть, чтобы на его месте можно было построить нечто лучшее. Когда это осознание укореняется, тяжесть спадает с ваших плеч. Вы сделали это, Козерог. Вы много работали, чтобы прийти к этому моменту, и теперь трудные времена действительно закончились. Отличная работа.