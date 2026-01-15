Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не позволяйте мыслям, а тем более - чувствам, отражаться на вашем лице сегодня. Кто-то будет весьма внимательно следить за вашей мимикой, и не факт, что ему следует показывать, что у вас на душе.
Телец
Сегодня вы испытаете двойственные чувства. С одной стороны вас будет манить возможность расслабиться, с другой - толкать в бок чувство долга. Кто же победит?
Близнецы
На ваше внимание сегодня будут претендовать все, начиная от ближайших родственников, и заканчивая случайными знакомыми. Кому-то явно придется отказать, постарайтесь это сделать тактично.
Рак
Сегодня вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участия, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств.
Лев
Коллектив - великая сила. И пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо.
Дева
Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но большинству окружающих.
Весы
Пересмотрите свои планы на ближайшее время, возможно, вы заметите ошибку, в них вкравшуюся, и еще успеете ее исправить. Не берите на себя ответственности за чужие действия сегодня, даже если полностью доверяете этому человеку.
Скорпион
Проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию.
Стрелец
Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно - выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.
Козерог
Сегодня у вас не будет никакой необходимости раскрывать свои карты. А если вы собрались сделать это добровольно - подождите, еще не время.
Водолей
Сегодня у вас действительно появится реальный выбор. Необходимо лишь решиться осуществить свое право на оный.
Рыбы
Сегодняшний день хорош для того, чтобы засучить рукава и броситься на очередной непаханный участок работ. Возможно, вам даже удастся не только начать, но и довести начатое до ума.