Самый недооцененный знак зодиака: кто на самом деле спасает этот мир
фото: Shutterstock
Астрология

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Каждый знак зодиака обладает чертами, которые отличают его от других, однако существует знак, который является тихим героем астрологии. Как объяснила астролог Сай Авани, у этого знака есть очень специфические особенности характера, делающие его по-настоящему особенным, пишет YourTango.

Этот знак - Дева. При этом их цель вовсе не обязательно заключается в том, чтобы стать героем и всех спасти. Однако если есть что-то, что этот знак ненавидит больше всего на свете, так это хаос. Будь то драма в кругу друзей или беспорядок на работе, этот знак постоянно делает все возможное, чтобы удержать ситуацию под контролем и не дать системе развалиться. И хотя им может не нравиться эта роль, отрицать одно невозможно: роль героя им удается блестяще.

Если есть то, к чему Дева действительно стремится, так это к покою. К покою в отношениях, к покою на работе — этот знак терпеть не может хаос и драму. В результате Девы тратят примерно 90% своей жизни на то, чтобы все удерживать в порядке. Подготовка, учеба, организация — Дева всегда и во всем на высоте. Поэтому неудивительно, что именно она считается тихим героем астрологии.

Даже не осознавая этого в полной мере, Дева делает все возможное, чтобы быть готовой к любым неожиданностям. Когда что-то неизбежно идет не так, она точно знает, что делать. Как сказала Авани: «Это просто их жизнь. Постоянная подготовка к следующей вещи, которая может, должна или потенциально способна пойти не так».

Девы постоянно работают над тем, чтобы стать лучшей версией себя

Девы всегда остро осознают происходящее вокруг и собственные недостатки. На первый взгляд это может звучать негативно, однако именно это внутреннее напряжение и становится для них стимулом к росту. Как объясняет Авани: «Девы ни в коем случае не статичны. Они всегда чему-то учатся. Они постоянно что-то улучшают». Каждый раз, когда вы встречаете Деву, вы видите новую ее версию. То остроумную, то собранную, то сдержанную — этот знак непрерывно эволюционирует.

И все же, как отмечает Авани, «при всех их навыках, умении разбираться в самых разных сферах и обширных знаниях, им все равно кажется, что этого недостаточно». В этом и заключается парадокс: Девы действительно становятся сильнее и успешнее по мере личного роста, но чувство «я могу больше» никогда их не покидает.

Хотя стремление к развитию само по себе не является проблемой, Девы часто недооценивают себя. Из-за этого у них может возникать ощущение застоя в жизни — как в карьере, так и в личных отношениях. Их осторожность и сомнения мешают им полностью раскрыть свой потенциал. Однако когда жизнь заставляет Деву собраться и действовать решительно, именно тогда она осознает масштаб собственной силы и превращается в героя для окружающих.

Поэтому, если вы Дева, Авани советует: «Вам нужно признать, что у вас есть навыки и способности. Ни у кого нет большей власти, чем у вас». Осознав это, Девам стоит позволить себе двигаться в сторону того, чего они действительно хотят. Даже если кажется, что вы не готовы, именно этот шаг и позволяет вам по-настоящему изменить мир к лучшему.

