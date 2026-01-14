Самый недооцененный знак зодиака: кто на самом деле спасает этот мир

Этот знак - Дева. При этом их цель вовсе не обязательно заключается в том, чтобы стать героем и всех спасти. Однако если есть что-то, что этот знак ненавидит больше всего на свете, так это хаос. Будь то драма в кругу друзей или беспорядок на работе, этот знак постоянно делает все возможное, чтобы удержать ситуацию под контролем и не дать системе развалиться. И хотя им может не нравиться эта роль, отрицать одно невозможно: роль героя им удается блестяще.