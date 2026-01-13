Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете как-то особенно подозрительны. Возможно, это оправданно, но ваши страхи наверняка преувеличены.
Телец
Сегодня вы имеете объективную возможность повлиять на то, как сложатся события в ближайшие несколько дней. Опустив же руки и плывя по течению, вы рискуете нарваться на определенные неприятности.
Близнецы
Сегодня на кончике вашего языка все время что-то будет вертеться. Настоятельно рекомендуется это что-то сглотнуть, в противном случае вы рискуете столкнуться с труднопредсказуемыми, но малоприятными последствиями.
Рак
Сегодняшний день вы проведете в состоянии нерешительности по любому поводу. Чтобы особенно не мучаться выбором, послушайтесь совета ближнего.
Лев
Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить сегодняшний день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.
Дева
Сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а с вами. У вас появятся новые друзья.
Весы
Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.
Скорпион
Сегодня вы будете немного забывчивы. И рассеянны. Из дома лучше одному не выходить - еще заблудитесь.
Стрелец
Сегодня вам стоит быть максимально осмотрительным при проведении даже самых мелких финансовых операций. Возможно, их лучше вовсе не осуществлять. Назавтра вы сможете найти этим же деньгам куда лучшее применение.
Козерог
Чего-то сегодня будет много. Даже слишком. Чего именно - не известно, но, будем надеяться, не неприятностей.
Водолей
Сегодня члены вашего семейства, занимаясь пилением вашей драгоценной особы, допилят, наконец, до особо чувствительного фибра вашей души, чем вызовут ваше справедливое негодование. Не поубивайте их, пожалуйста.
Рыбы
Сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.