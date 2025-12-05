Цена новогоднего волшебства: вся правда о реальных расходах на гирлянды

Во многих домах хорошим решением, особенно для улицы, считаются светильники, работающие на солнечных или обычных батарейках. Однако яркость и длительность свечения солнечных гирлянд сильно зависят от количества солнца. А так как зимой в наших широтах солнце часто скрыто за облаками, более стабильным вариантом будут гирлянды на обычных батарейках — но их придется менять довольно часто, раз или даже два раза в неделю, особенно если гирлянда используется на улице, где батарейки быстрее разряжаются от холода.