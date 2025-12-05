Цена новогоднего волшебства: вся правда о реальных расходах на гирлянды
Световые гирлянды — это не только атрибут зимних праздников: нередко они украшают интерьер дома круглый год, обвивают перила балконов, террасы и садовые беседки. Как понять, не нанесут ли гирлянды урон семейному бюджету, и на какое увеличение счета за электричество стоит рассчитывать ради праздничного настроения, объясняет энергокомпания Enefit.
Как узнать, сколько электроэнергии «съедают» световые украшения?
Рассчитать потребление электричества гирляндой и то, как это отразится на счете, можно очень просто. По этому же принципу можно определить влияние на счет любого электроприбора.
- Узнайте общую мощность гирлянды в ваттах. Она должна быть указана на упаковке — ищите число с обозначением «W».
- Умножьте это число на 0,001 — так вы получите киловатт-часы (кВт⋅ч).
- Умножьте киловатт-часы на количество часов в день, когда гирлянда будет включена. Так станет ясно, сколько кВт⋅ч она потребляет ежедневно.
- Умножьте результат на количество дней в месяце, когда планируете включать гирлянду.
- Наконец, умноте полученное число кВт⋅ч на свой тариф на электроэнергию — и вы узнаете, насколько увеличится счет.
«Например, человек хочет в период Адвента, Рождества и в первые дни нового года зажечь в окне популярный подсвечник с 7 лампочками и потреблением 21 W. Допустим, он будет гореть 35 дней, по 12 часов в сутки. Следуя формуле, это обойдется примерно в 1 евро. Если вы поставите такие украшения в каждом окне квартиры или дома, сумму нужно умножить на число окон», — объясняет руководитель отдела клиентов-физических лиц Enefit Элза Рудзите.
Как снизить расходы на освещение?
Хотя в праздники мы обычно выбираем яркие, эффектные украшения, существуют и более экономичные варианты. Потребление энергии гирляндой зависит от типа лампочки, размера, электромонтажа, источника питания и других факторов.
Украшения, передающиеся из поколения в поколение, чаще всего оснащены лампами накаливания, которые расходуют существенно больше электроэнергии, чем любые другие лампы, и могут заметно увеличить счет. Но эмоции от них — ни с чем не сравнить!
Во многих домах хорошим решением, особенно для улицы, считаются светильники, работающие на солнечных или обычных батарейках. Однако яркость и длительность свечения солнечных гирлянд сильно зависят от количества солнца. А так как зимой в наших широтах солнце часто скрыто за облаками, более стабильным вариантом будут гирлянды на обычных батарейках — но их придется менять довольно часто, раз или даже два раза в неделю, особенно если гирлянда используется на улице, где батарейки быстрее разряжаются от холода.
Поэтому с точки зрения расходов самыми выгодными являются подключаемые к электросети LED-гирлянды, которые потребляют примерно на 70 % меньше энергии, чем лампы накаливания. Это позволяет существенно экономить, не отказываясь от праздничной атмосферы.
«Например, 10-метровая LED-гирлянда с мощностью 6 W, работая 12 часов в сутки с Первого Адвента до первой недели нового года, обойдется всего в 30–40 центов. Кроме того, большой плюс — срок службы LED-ламп: он значительно дольше, чем у ламп накаливания, и они устойчивее к погодным условиям. Расходы можно снизить ещё больше, используя таймер, который автоматически выключит свет, или отключая гирлянду от сети, когда вас нет дома», — советует Элза Рудзите.
Праздничные огоньки способны создать уютную атмосферу, не опустошая кошелек: нужно лишь выбрать энергоэффективные решения и использовать их разумно. Зная потребление энергии и рассчитав расходы, вы получите удовольствие не только от красивых украшений, но и от мудрого выбора.