"На школьных каникулах я езжу работать в Японию": Эния Нарвайте из Латвии начала модельную карьеру в 13 лет

— Да, это было летом 2023 года, во время школьных каникул. Помню первый раз, когда улетала. Сейчас, оглядываясь назад, сама удивляюсь — как я могла совсем не бояться (смеётся). Но правда — не боялась. Наверное, интуитивно чувствовала, что всё будет хорошо, и так и было. Я очень доверяла и латвийскому агентству, и тому, которое принимало меня за границей. За эти три месяца я действительно получила огромный опыт. Нужно сказать, что в каждой стране отношение к моделям немного отличается. В Японии о нас очень заботились — делали всё возможное, чтобы мы чувствовали себя как дома.