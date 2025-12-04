"На школьных каникулах я езжу работать в Японию": Эния Нарвайте из Латвии начала модельную карьеру в 13 лет
Латвийке Энии Нарвайте всего 17 лет, но она уже успела познакомиться с захватывающим и часто суровым миром моды далеко от дома — в Японии и Корее. Её история — о смелости рисковать, учиться и не бояться осуществлять свою мечту.
Энии Нарвайте сейчас 17 лет. Она живёт вместе с семьёй в Икшкиле. Симпатичная девушка учится в местной средней школе и усердно строит планы на будущее. В них важная роль отведена и модельной работе. В конце концов, в этой профессии она подрабатывает уже с 13 лет. А спустя всего год Эния уже проводила лето в Японии и Корее: снималась для модных журналов, рекламы и участвовала в показах. Каково это — в таком юном возрасте начинать путь в достаточно жёстком бизнесе, одной лететь на другой конец света, и что об этом думают родители юной модели — об этом далее в статье.
— Не секрет, что многие девочки мечтают о карьере модели. Тебе удалось эту мечту реализовать. Помнишь, как всё начиналось?
— Да, конечно, помню. В 2022 году, когда мне было 13 лет, в мой профиль Instagram написало одно из самых известных модельных агентств Латвии. Несмотря на то, что я была такой юной, они, очевидно, разглядели во мне потенциал модели. Должна сказать, что в начале было довольно сложно — пришлось выйти из зоны комфорта. Перед камерой я чувствовала себя неуверенно. Но с поддержкой специалистов агентства постепенно обрела уверенность в себе, и с каждым разом становилось всё легче.
— И уже вскоре ты отправилась в Японию.
— Да, это было летом 2023 года, во время школьных каникул. Помню первый раз, когда улетала. Сейчас, оглядываясь назад, сама удивляюсь — как я могла совсем не бояться (смеётся). Но правда — не боялась. Наверное, интуитивно чувствовала, что всё будет хорошо, и так и было. Я очень доверяла и латвийскому агентству, и тому, которое принимало меня за границей. За эти три месяца я действительно получила огромный опыт. Нужно сказать, что в каждой стране отношение к моделям немного отличается. В Японии о нас очень заботились — делали всё возможное, чтобы мы чувствовали себя как дома.
— А как твои родители — им разве не было страшно? Всё-таки ты была очень юной и неопытной.
— Мой старший брат тоже работал моделью — именно в Азии. Уже шесть лет. Возможно, поэтому родители отпустили меня со спокойным сердцем. Конечно, поначалу они переживали. Но важно учитывать, что в чужой стране агентствам обязателен строгий контракт — они должны обеспечить модели безопасную среду. Также прописано, что в любой кризисной ситуации будет оказана необходимая помощь. Поэтому думаю, что родители могли быть относительно спокойны. Сейчас они гордятся и моими успехами, и успехами брата.
— А прошлым летом ты была в Корее. Как тебе там работалось?
— Да, этим летом я провела все каникулы в Корее. Это было однозначно интересно. Правда, случались и более горькие моменты. Я не была готова к тому, что конкуренция между моделями будет настолько высокой. Поэтому работы было меньше, и, соответственно, заработок — тоже. Зато у меня было больше свободного времени, чтобы работать над собой и знакомиться с местной культурой.
— Можешь немного рассказать, какой вообще бывает модельная повседневность?
— Сначала модельная жизнь может казаться сложной, потому что графики меняются каждый день. Сначала модели ездят на кастинги, куда берут своё портфолио. Показывают его клиентам. Чаще всего нам нужно примерить одежду или аксессуары — только так клиент может решить, кто лучше всего подходит для конкретной работы. В день кастингов может быть до 10. Правда, каждый занимает всего примерно 15 минут.
В те дни, когда у модели есть работа, ей вызывают такси на конкретное время. Оно отвозит в студию, где проходит фотосессия. Сначала делают макияж, укладку, а затем — главная часть: съёмка. После нескольких часов работы обычно дают свободное время на оплаченный обед. Потом съёмка продолжается до завершения плана. Затем модели могут ехать домой и отдыхать. Никаких безумных вечеринок, как в фильмах.
— Что тебе самой оказалось самым сложным в этих поездках?
— Конечно, труднее всего было быть вдали от семьи, друзей и привычной повседневной жизни. Иногда накатывало чувство одиночества. Но всё же считаю, что я больше приобрела, чем потеряла. Мне очень нравятся моменты, когда я уверенно стою перед камерой. Нравится, когда клиент доволен моей работой. Я приобрела много новых знакомств. Некоторые — настоящие, некоторые — не очень…
— Планируешь ли ты продолжать модельную работу? Есть уже идеи, чем займёшься после окончания школы?
— Определённо хочу продолжать работу модели и развивать свой профессионализм. А вот что делать после окончания школы — пока точно не знаю. Возможно, поступлю в университет, возможно, освою какую-то профессию или просто немного попутешествую. В любом случае, когда придёт время, уверена, что смогу выбрать для себя подходящий вариант.