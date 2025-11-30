Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Чересчур объективное отношение может парализовать вас сегодня. Вам необходимо будет немного лести и уверений в том, что вы прекрасно со всем справитесь. Если это не от кого услышать, займитесь аутотренингом.
Телец
Сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь сознание удачно завершенного дела. Возможности для этого у вас, безусловно, есть, так что дерзайте.
Близнецы
Сегодняшний день может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Небольшой такой мечты, скромной. Не стоит ждать от судьбы слишком уж многого.
Рак
Постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений, не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе-расслабляющего толка.
Лев
Не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает.
Дева
Если вас сегодня угораздит угодить в центр всеобщего внимания, постарайтесь использовать момент с максимальной выгодой. Кто знает, скоро ли еще подобная возможность подвернется?
Весы
Сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу, лучше извлеките соответствующий урок.
Скорпион
Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами.
Стрелец
Если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться. Не возражайте - это бесполезно. Просто не слушайте.
Козерог
Послушайте сегодня, что говорят умные люди - вы нуждаетесь в стимуляции мозговой деятельности.
Водолей
К вечеру сегодняшнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но будьте внимательны, вы рискуете нарушить торжественность момента - неловко будет.
Рыбы
Наведите относительный порядок в мозгах - они вам сегодня понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.