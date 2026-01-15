Больше денег для Латгале! Ушаков предложит усилить поддержку приграничных самоуправлений в европейском бюджете
Депутат Европейского парламента (ЕП) Нил Ушаков в качестве главного докладчика по бюджету Европейского союза (ЕС) на 2027 год предлагает предусмотреть поддержку самоуправлениям у восточной границы блока.
В подготовленном Нилом Ушаковым проекте руководящих принципов бюджета ЕС на следующий год особое внимание уделено самоуправлениям, расположенным на восточной внешней границе ЕС. Он акцентирует, что приграничные самоуправления сталкиваются не только с рисками безопасности, но и со структурными экономическими и социальными проблемами.
Также в подготовленном проекте подчеркнута необходимость прекратить «дискриминацию» фермеров Центральной и Восточной Европы путем устранения диспропорций в прямых платежах и механизмах поддержки. Депутат Европарламента подчеркивает, что приграничным муниципалитетам необходима адресная компенсация, а фермеры на восточной окраине должны получать справедливое обращение, положив конец многолетнему неравенству.
В документе Нил Ушаков призывает к инвестициям на европейском уровне в доступность жилья, а в сфере здравоохранения акцент сделан на человеческих ресурсах, побуждая внедрять стратегии удержания персонала. В проекте руководящих принципов политик предлагает оценивать реальную отдачу бюджетных программ и их влияние на жителей ЕС.
По мнению Ушакова, при работе над бюджетом следующего года необходимо учитывать финансовый фон, а именно расходы на обслуживание долга NextGenerationEU — финансового инструмента ЕС, созданного для поддержки государств-членов в преодолении последствий пандемии Covid-19. По словам депутата ЕП, предполагается, что процентные платежи в 2027 году могут достичь 10 миллиардов евро, тогда как в бюджете на эти цели предусмотрено менее 5 миллиардов евро, что формирует дефицит в несколько миллиардов евро.
В предыдущем созыве Нил Ушаков исполнял обязанности докладчика по административному бюджету ЕП, тогда как в этом году его зона ответственности охватывает общий бюджет ЕС.