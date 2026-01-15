Больше денег для Латгале! Ушаков предложит усилить поддержку приграничных самоуправлений в европейском бюджете

По мнению Ушакова, при работе над бюджетом следующего года необходимо учитывать финансовый фон, а именно расходы на обслуживание долга NextGenerationEU — финансового инструмента ЕС, созданного для поддержки государств-членов в преодолении последствий пандемии Covid-19. По словам депутата ЕП, предполагается, что процентные платежи в 2027 году могут достичь 10 миллиардов евро, тогда как в бюджете на эти цели предусмотрено менее 5 миллиардов евро, что формирует дефицит в несколько миллиардов евро.