В Шотландии убит гражданин Латвии: "Артур был очень любимым сыном, отцом и спутником жизни"
В шотландском городе Инвернесс был убит 42-летний гражданин Латвии Артур Юшкин. По этому преступлению обвинения в убийстве предъявлены двум мужчинам — отцу и сыну, сообщают местные СМИ.
Трагическое преступление произошло в пятницу, 9 января, утром. Полиция получила вызов о трех раненых мужчинах возле одного из объектов недвижимости. Пострадавший гражданин Латвии в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался от полученных травм.
В связи с произошедшим задержаны два местных жителя — 38-летний Дэвид Уоллес и его 21-летний сын Лайел Уоллес. Обоим предъявлены обвинения в убийстве.
Согласно информации следователей, при нападении был использован нож — жертве намеренно неоднократно наносились удары в область шеи и другие части тела.
Лайел Уоллес уже в понедельник, 12 января, предстал перед судом Инвернесса и был оставлен под стражей без права освобождения под залог. Его отцу также предъявлены аналогичные обвинения.
Через полицию Шотландии заявление распространила и семья Юшкина, выразив скорбь по поводу утраты: «Артур был очень любимым сыном, отцом и спутником жизни. Нам его будет очень не хватать».