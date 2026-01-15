Почему кашель мучает именно тогда, когда он меньше всего нужен - на концерте или в театре?
Есть такая шутка — неизвестно почему, но все, у кого есть кашель, идут в театр, а не к врачу. Тот факт, что у многих людей кашель возникает из-за раздражителей, пыли и запахов, указывает на возможное хроническое респираторное заболевание.
Например, у человека может быть астма — это хроническое воспаление дыхательных путей. В повседневной жизни, если провоцирующие факторы выражены слабо, кашель может возникать редко. В театре обычно больше пыли, а также дамы и господа пользуются хорошими духами, которые раздражают дыхательные пути, и появляются приступы кашля. Поэтому, если это часто повторяется, возможно, стоит проверить функцию дыхания. Можно использовать леденцы для рассасывания, которые увеличивают количество слизи и немного успокаивают слизистую дыхательных путей, можно попить воды.
Кстати, горящие свечи также могут раздражать дыхательные пути и вызывать воспаление. Свечи изготавливают из различных материалов — парафина, пчелиного воска, сои, пальмового масла, в них добавляют красители и ароматизаторы. При горении парафиновых свечей образуются вещества, которые и раздражают дыхательные пути. Более безопасными для здоровья считаются свечи из пчелиного воска, сои, пальмового масла. Однако и в этом случае чрезмерно выраженная чувствительность может указывать на то, что на фоне есть какое-то хроническое заболевание дыхательных путей, и все же стоит проконсультироваться с врачом.