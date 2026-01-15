Почему кашель мучает именно тогда, когда он меньше всего нужен - на концерте или в театре?

Кстати, горящие свечи также могут раздражать дыхательные пути и вызывать воспаление. Свечи изготавливают из различных материалов — парафина, пчелиного воска, сои, пальмового масла, в них добавляют красители и ароматизаторы. При горении парафиновых свечей образуются вещества, которые и раздражают дыхательные пути. Более безопасными для здоровья считаются свечи из пчелиного воска, сои, пальмового масла. Однако и в этом случае чрезмерно выраженная чувствительность может указывать на то, что на фоне есть какое-то хроническое заболевание дыхательных путей, и все же стоит проконсультироваться с врачом.