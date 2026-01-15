Выходные будут морозными, но это только цветочки: в понедельник похолодает еще сильнее

В первой половине следующей недели, с поступлением более холодной воздушной массы, температура местами будет еще на несколько градусов ниже, чем в предыдущие дни. В ночи на понедельник и вторник на большей части территории ожидается сильный мороз — минимальная температура достигнет -20…-24°. Ветер останется слабым до умеренного, погода будет сухой — дни пройдут без существенных осадков.