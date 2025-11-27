Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам не стоит браться за то, чего вы делать не умеете. Лучше обратиться к специалисту, сколь бы незначительной не казалась проблема.
Телец
Сегодня вас могут одолеть сугубо эгоистические желания. Возможно, это не слишком хорошо, однако, если они не подразумевают причинения неудобств окружающим, стоит ли с ними бороться?
Близнецы
Сегодня вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет.
Рак
Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
Лев
Возможно, вам сегодня придется взяться за новое дело, так и не закончив старое. Постарайтесь, чтобы это не нанесло ущерба вашим коллегам.
Дева
Сегодня вы, возможно станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями.
Весы
Сегодня лучшей инвестицией в дело собственного благополучия будет любое бескорыстное деяние. Воздастся вам, конечно, не сразу, но когда-нибудь - непременно.
Скорпион
Сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то и другое приобретает характер тенденции.
Стрелец
Сегодня окружающие будут склонны отыскивать тайный смысл в ваших словах и обижаться на найденное. Не давайте им такой возможности.
Козерог
Сегодня вам будет прекрасно удаваться то, что требует изящных решений, игры ума и прочих тонкостей. Вывод: за колющие, режущие, а главное - за тяжелые предметы лучше не браться.
Водолей
Вы, возможно, нашли не лучший способ проявлять интерес к кому-то, и этот кто-то находится в состоянии легкого изумления и совершенно не понимает, что от него хотят. Будьте проще.
Рыбы
Сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст, когда-нибудь эти навыки вам очень пригодятся.