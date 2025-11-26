Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос.
Телец
Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать.
Близнецы
Не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь. У них получилось бы не лучше.
Рак
Сегодняшний день подарит вам чувство победы, однако не даст возможности ее отпраздновать. Придется потерпеть.
Лев
Сегодня вам ни в коем случае нельзя идти напролом. Проломать-то проломаете, а дальше что? Если вы не в состоянии соответствующим образом извернуться, лучше подождите.
Дева
Сегодня особо большое значение будет иметь ваш внешний вид. Пусть в душе вы трясетесь, как заячий хвост - наденьте маску спокойной самоуверенности, и вас никто не поймает за руку.
Весы
Пытаться управлять событиями, конечно, можно. Но вот сегодня, например, день для этого ну совсем не подходящий. Так что лучше даже и не пробуйте.
Скорпион
Сегодня вам очень пригодится хороший друг. Если это возможно, стоит предупредить его заранее, ибо времени вы у него отнимете довольно много.
Стрелец
Сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации, постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе.
Козерог
Сегодня вам стоит побольше доверять самому себе. Если вы что-то почуете нутром, значит, так оно и есть.
Водолей
Сегодня вы будете чрезвычайно активны - как в решении проблем, так и в создании конфликтов. Если не можете сконцентрироваться целиком на проблемах, постарайтесь хотя бы сохранять разумный баланс между ними и конфликтами.
Рыбы
Позвольте повлиять на собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет - так зачем же мучаться самому и изводить других?