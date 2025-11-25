Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется, в противном случае вы рискуете помешать им произойти.
Телец
Сегодня вы можете стать жертвой апатии, возможно надолго. Лучший способ борьбы с ней - профилактика. Не давайте себе отдыха, и, возможно, она не сможет к вам подобраться.
Близнецы
Быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали - тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.
Рак
Сегодня вы можете оказаться уж слишком подозрительным. Это может кого-нибудь обидеть. Если уж не можете избавиться от предубеждений, постарайтесь не показывать этого.
Лев
Невзрачный день, совершенно не подходящий для хоть сколько либо значимых великих свершений. В крайнем случае, можно рискнуть устроить генеральную стирку.
Дева
Ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся. По-видимому, не стоит. Расслабьтесь.
Весы
Сегодня перед вами будут бегать по струнке. Бог его знает, как вам это удастся, но удастся наверняка. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять.
Скорпион
Будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов.
Стрелец
Сегодня вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений, назавтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет трудно.
Козерог
Расслабьтесь - сегодня каждый будет вам другом, вне зависимости от того, видели ли вы этого человека раньше. Только не оставайтесь в таком благодушном и доверчивом состоянии надолго, завтра все может измениться.
Водолей
Сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.
Рыбы
Подождите с клятвенными заверениями. Возможно, назавтра вам очень захочется взять свои слова назад.