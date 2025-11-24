Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день вам будет трудно провести спокойно. Оглядите себя с пристрастием, не торчит ли где шило? Наибольшее удовольствие сегодня вы получите от общения с детьми или с веселыми людьми.
Телец
Самой тяжкой задачей на сегодняшний день, возможно окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится.
Близнецы
Готовы вы к этому или нет, но сегодня непременно что-то изменится. Будем надеяться, что это будет погода.
Рак
Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.
Лев
Сегодня вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться, здесь вас будет ждать жестокое разочарование.
Дева
Сегодня вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.
Весы
Сегодня, когда у вас появится острое желание над кем-нибудь пошутить (а уж в том, что оно появится, можете не сомневаться), приложите максимум усилий, чтобы жертва не смогла потом вас вычислить. Возможны последствия.
Скорпион
Сегодня вы ощутите восхитительный вкус поспешности, когда все решается в последнюю минуту, и не остается ни мгновения на раздумья. Кому-то это может понравиться, тем же, кто подобных упражнений не любит, стоит быть готовым ко всему.
Стрелец
Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество. Лучше уступить.
Козерог
Сегодня вам стоит отвлечься от мыслей эгоцентрического характера и подумать о родных, близких и иных представителях рода человеческого. Может статься, что в последнее время вы стали слишком требовательны к ним, и чересчур мягки к себе.
Водолей
Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении, чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире.
Рыбы
Ваше сострадание и понимание бесконечны. Вы подобны ангелу во плоти. Вам не надоело? Пора удостовериться, что окружающие как следует оценили это.