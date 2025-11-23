5 знаков зодиака с лучшими гороскопами на неделю с 24 по 30 ноября 2025 года

Овны входят в новую фазу роста и уверенности. Прямой Меркурий и Сатурн проясняют мысли, помогают расставить приоритеты и увидеть маршруты к цели. На этой неделе Вселенная словно испытывает ваш характер: умеете ли вы спокойно, последовательно и честно двигаться вперед? Марс придает силы бороться за желаемое, а Венера в Стрельце приносит поток вдохновляющих идей. Это время, когда нужно верить себе, принимать свои сильные стороны и не позволять сомнениям тормозить движение.