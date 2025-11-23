5 знаков зодиака с лучшими гороскопами на неделю с 24 по 30 ноября 2025 года
Неделя с 24 по 30 ноября 2025 года станет особенно удачной для пяти знаков зодиака. Космические транзиты усиливают их энергию, открывают новые возможности и подталкивают к решительным шагам. Именно эти знаки почувствуют поддержку Вселенной ярче остальных.
В понедельник Луна в Козероге задает практичный тон, напоминая: успех любит дисциплину. Уже 25 ноября Луна переключится в Водолея, подталкивая нас к новым контактам и свежим идеям. А 27 ноября Луна в Рыбах образует важный аспект с прямым Сатурном, помогая увидеть суть вещей. Завершается неделя ярко: 30 ноября Венера переходит в Стрельца, а Луна — в Овна. Это время действия, смелости и пробуждения амбиций. Именно эти знаки ощущают поддержку космоса сильнее других, пишет сайт YourTango
Овен: ваш внутренний лидер просыпается
Овны входят в новую фазу роста и уверенности. Прямой Меркурий и Сатурн проясняют мысли, помогают расставить приоритеты и увидеть маршруты к цели. На этой неделе Вселенная словно испытывает ваш характер: умеете ли вы спокойно, последовательно и честно двигаться вперед? Марс придает силы бороться за желаемое, а Венера в Стрельце приносит поток вдохновляющих идей. Это время, когда нужно верить себе, принимать свои сильные стороны и не позволять сомнениям тормозить движение.
Запишите свои таланты, вспомните о победах — и продолжайте идти. Сейчас нет реальных преград. Ваш единственный соперник — внутренняя неуверенность. Отпустите ее. Эта неделя — ваш личный ренессанс.
Близнецы: время заботы о себе и внутреннего покоя
Для Близнецов неделя начинается с мягкого, исцеляющего настроя. Вас поддерживают Венера в Стрельце и щедрый Юпитер — вместе они помогают отпустить лишнее, выдохнуть и настроиться на настоящие потребности. Сезон Стрельца учит вас защищать свое пространство, фильтровать окружение и бережнее относиться к энергии.
Это хорошее время для восстановления, эстетики, ухода за собой, медитаций, творчества.
Прямой Меркурий делает общение легким, а задачи — понятными. Вы сможете лучше взаимодействовать с коллегами, гибче решать вопросы, мудрее реагировать на сложные ситуации. Неделя приносит зрелость, гармонию и новые знания.
Весы: вы в центре внимания
Соединение Солнца, Марса и Венеры в Стрельце превращает предстоящую неделю для Весов в настоящий социальный праздник. Вас замечают, к вам тянутся, вам рады. Это идеальное время, чтобы выйти в свет — от локальных мероприятий до уютных домашних встреч.
Прямой Сатурн придает скрупулезность, позволяя удерживать баланс между отдыхом и делами. Прямой Меркурий ускоряет рабочие процессы: ваши идеи услышат, а усилия оценят. Будьте добры к себе, даже если что-то пойдет не по плану — ваша притягательность сейчас выше обычного.
Лев: огонь разгорается, но требует терпения
Львов ждет яркая, динамичная неделя. Сезон Стрельца разгоняет вашу энергию, возвращает азарт, заставляет мечтать шире. Но при всей стремительности космос советует вам не спешить. Важно не только бежать вперед, но и понимать, в какую сторону.
На этой неделе вы будете тянуться ко всему новому: идеям, людям, знаниям, путешествиям. Марс усиливает вашу решимость, но при этом подсказывает: выбирайте цели, которые действительно горят в сердце. Не разбрасывайтесь. Эта неделя — время вдохновения, но и фильтрации. Оставьте только то, что дает вам силу.
Стрелец: ваша пора сиять
Стрельцы вступают в свой сезон — и энергии становится заметно больше. Вы словно оживаете: хочется пробовать новое, учиться, общаться, путешествовать, расширять горизонты. Неделя обещает вспышку оптимизма и ощущение свободы.
Солнце и Марс помогают вам уверенно руководить процессами, а Венера, входящая в ваш знак 30 ноября, учит принимать любовь и ценить себя выше. Пусть прошлые отношения еще отбрасывают тень — ваш новый этап уже начался.
Любовь может проявиться через учебу, творческий проект, увлечение или совместное дело. Наполните неделю тем, что радует ваше сердце, — и поддержка космоса не заставит себя ждать.