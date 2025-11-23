Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня даже самые спонтанные из ваших действий будут казаться давно и хорошо обдуманными частями хитроумного плана. Вас могут заподозрить в интриганстве.
Телец
Все то, от чего вы так стремитесь избавиться, настойчиво продолжает следовать за вами. Возможно, стоит сделать вид, что это вас устраивает, тогда отстанут.
Близнецы
Сегодняшний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных.
Рак
Сегодня вам, возможно, придется встать на защиту силы, которая неизмеримо больше вас. Когда все закончится благополучно, не забудьте предъявить этой силе счет.
Лев
Сегодня вы можете почувствовать себя потерянным. Постарайтесь провести вечер в компании людей, которые хорошо к вам относятся, это поможет немного скрасить неприятное впечатление от прошедшего дня.
Дева
Сегодня вы сможете побить все рекорды неуправляемости и непредсказуемости. Но если это кому и доставит неудобства, то только не вам.
Весы
Сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы. Луна заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла бороться с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить.
Скорпион
Будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой-пятой обязательно получится. Если, конечно, умственной энергии хватит.
Стрелец
Окружающих хлебом не корми - дай повлиять на ваше мнение. Бог с ними, пусть влияют, может, что полезное подскажут...
Козерог
Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.
Водолей
Сегодня у вас откажет та функция, которая отвечает за умеренность. Вы с большой вероятностью либо слишком много скушаете, либо выпьете, либо... э-э-э, перестараетесь, стремясь получить удовольствие несколько иного плана.
Рыбы
Сегодня с вами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности. Если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь этот приступ купировать.