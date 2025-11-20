10 лет роста: как компания Mile Logistics вышла на международный уровень и стала экспертом по уникальным грузам

- Когда мы только начинали бизнес, ситуация на рынке была совершенно иная, чем сегодня: легче было находить сотрудников, тяжелее - клиентов. Поэтому мы решили, что будем выстраивать свою компанию под наших заказчиков. Например, одному из клиентов требовалась щепетильная обработка грузов, и мы научились сборным грузам. Другому заказчику нужна была перевозка ветеринарных грузов, и мы переехали в портовую зону, получили разрешения на грузы по ветеринарии. Можно сказать, что именно благодаря нашим клиентам все эти годы мы развивались, укреплялись как профессионалы и оттачивали свой сервис.