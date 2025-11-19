Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Расслабьтесь, и принимайте мир таким, каков он есть. Все могло бы быть в десятки раз хуже, так зачем же повышать энтропию Вселенной, пытаясь что-то изменить?
Телец
Закончите сегодня то, чего еще не успели сделать, завтра вас будут ждать совершенно иные заботы. Не успеете закончить - придется двигаться вдвое активнее.
Близнецы
Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей, и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречей просто так.
Рак
Не будьте слишком серьезны. Сегодня вы можете перестараться, внедряя в ряды окружающих вас людей сознание о необходимости строгой дисциплины, и вам устроят бунт.
Лев
Сегодня вами будут владеть смешанные чувства. Возможно, вам придется и плакать и смеяться одновременно. Запаситесь валерьянкой.
Дева
Сегодня вы можете оказаться под серьезным давлением. Тем большую гордость вы будете испытывать, продолжая идти своим путем.
Весы
Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм.
Скорпион
Телефон - великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым и не очень родственникам и т.д. и т.п., не отрываясь от уютного кресла/дивана. Припомните, не надо ли кому-нибудь позвонить?
Стрелец
Сегодня у вас вдруг проснется исключительный нюх на деньги. Будем надеется, что вам удастся разнюхать достаточное количество.
Козерог
Сегодня вам придется иметь дело с кем-то очень непонятливым. И что самое неприятное, при этом наверняка придется старательно улыбаться и всячески демонстрировать восхищение умственными способностями собеседника.
Водолей
Какова бы ни была ваша цель, сегодня вы ее не достигнете. Зато получите массу промежуточных результатов, каждый из которых будет весьма и весьма небесполезен.
Рыбы
Сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас, это просто временное помутнение в сознании.