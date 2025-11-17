"Я возьму сумку на три дня и буду в распоряжении командира": почему женщины-матери выбирают службу в Земессардзе

Она отвечает: «Тогда я была в декретном отпуске, в батальон приехала с полуторагодовалым ребёнком на руках. Это был результат нескольких факторов. Я жила в своём родном доме, который унаследовала от отца — он был земессаргом с момента основания Земессардзе. За год до войны он умер от рака. Он был единственным земессаргом в нашем крае, и батальон позволил похоронить его в форме. Истории про Земессардзе всегда были рядом, поэтому служба казалась близкой и естественной. Когда началась война, в нашем крае не было ни одного земессарга. Я привыкла не ждать от других — поехала и заняла место, которое отец был вынужден оставить».