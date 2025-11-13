Души не встречаются случайно: чему ребенок учит родителей по знаку зодиака

Овен напоминает вам о внутреннем огне. Его смелость и решительность пробуждают в вас энергию действия и веру в себя. Он учит вас действовать без колебаний и идти вперед, не ожидая «идеального момента». Через Овна вы поймете, что лидерство — это не контроль, а уверенность и готовность сделать первый шаг.