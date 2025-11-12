4 самых требовательных и "трудных" знака зодиака

Козерог — это скрытый перфекционист. Он держит высокую планку и требует того же от других. Да, с ним бывает сложно — но не потому, что он придирается без повода, а потому что хочет, чтобы всё работало идеально. Козерог не просит того, чего не делает сам, и именно поэтому часто оказывается на руководящих позициях. Он обожает всё контролировать, видеть полную картину и быть уверенным, что все выполняют свою часть. А ещё — немного наслаждается тем, как всё вокруг крутится по его плану (и пусть никто не притворяется, что не заметил).