4 самых требовательных и "трудных" знака зодиака
У каждого из нас есть тот самый друг, который настаивает, чтобы всё делалось только так, как он сказал. Любое отклонение от плана — катастрофа! По мнению астрологов, вероятность быть «высокотребовательным» куда выше, если человек родился под одним из следующих четырёх знаков.
♈ Овен
Овны — смелые, решительные и уверенные в себе лидеры. Они не слушают чужих сомнений и всегда идут за своей целью, даже если дорога к ней полна препятствий. Если окружающие не соответствуют их стандартам — Овен просто сделает всё сам, быстрее и лучше. Кто-то назовёт это высокомерием, но на деле он просто знает себе цену. С Овном рядом сможет быть только тот, кто выдержит его темп и пыл.
♋ Рак
Рак — один из самых эмоциональных и требовательных знаков. С виду нежный, заботливый и преданный партнёр, он вкладывает в отношения душу, но ждёт того же — и даже больше. Если Раку кажется, что его не понимают, он замыкается в себе, вместо того чтобы прямо сказать, что не так. Его партнёру остаётся только догадываться. Искренний, верный и глубоко чувствующий, Рак может быть и самым нежным, и самым «трудным» одновременно.
♎ Весы
Весы — воплощение классической «высокой требовательности». Внешне они лёгкие и дружелюбные, но внутри — перфекционисты, которые замечают малейший дисбаланс. Если что-то не идеально, Весы мысленно анализируют каждую деталь, а потом аккуратно намекают (иногда пассивно-агрессивно), что «всё можно было бы сделать чуть лучше». Впрочем, их обаяние и дипломатия позволяют им добиваться своего почти всегда — ведь Весы умеют тянуть за нужные ниточки, даже не давая понять, что именно они управляют процессом.
♑ Козерог
Козерог — это скрытый перфекционист. Он держит высокую планку и требует того же от других. Да, с ним бывает сложно — но не потому, что он придирается без повода, а потому что хочет, чтобы всё работало идеально. Козерог не просит того, чего не делает сам, и именно поэтому часто оказывается на руководящих позициях. Он обожает всё контролировать, видеть полную картину и быть уверенным, что все выполняют свою часть. А ещё — немного наслаждается тем, как всё вокруг крутится по его плану (и пусть никто не притворяется, что не заметил).