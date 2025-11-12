Алвис Херманис ставит спектакль о "латвийской Атлантиде". На сцену JRT возвращается Ивар Калныньш

«История о “латвийской Атлантиде” для нас — это метафора на многих уровнях. И о жизненном пути человека, ведь наш Янка спустя 50 лет возвращается на место своих юношеских “преступлений”, и о маленькой модели Латвии, где когда-то кипела невероятно насыщенная жизнь. Но она была принесена в жертву, чтобы на её месте воздвигнуть два башенных символа — официальную версию того, что происходит в сознании среднего латыша. Возможно, именно здесь находится то самое магическое место, с которого стоит начинать строить идеальную Латвию будущего — страну, где будут жить смелые люди, чья фантазия и добрые намерения смогут удивить даже их самих?»