Алвис Херманис ставит спектакль о "латвийской Атлантиде". На сцену JRT возвращается Ивар Калныньш
В Новом зале Нового Рижского театра режиссёр Алвис Херманис создаёт театральное продолжение легендарного фильма «Яблоко в реке». Герой картины Янка возвращается в историю о Закюсале — и вместе с ним на сцену JRT возвращается Ивар Калныньш.
«История о “латвийской Атлантиде” для нас — это метафора на многих уровнях. И о жизненном пути человека, ведь наш Янка спустя 50 лет возвращается на место своих юношеских “преступлений”, и о маленькой модели Латвии, где когда-то кипела невероятно насыщенная жизнь. Но она была принесена в жертву, чтобы на её месте воздвигнуть два башенных символа — официальную версию того, что происходит в сознании среднего латыша. Возможно, именно здесь находится то самое магическое место, с которого стоит начинать строить идеальную Латвию будущего — страну, где будут жить смелые люди, чья фантазия и добрые намерения смогут удивить даже их самих?»
Художественный фильм «Яблоко в реке», вышедший на экраны в 1974 году, был снят режиссёром Айваром Фрейманисом и оператором Дависом Симанисом, которые соединили приёмы документального и игрового кино. Картина рассказывает о Закюсале — «островке старой жизни» посреди стремительно растущей урбанистической Риги. Однако бурная индустриализация неизбежно вторглась и сюда. Когда на Закюсале было решено построить телевизионный комплекс, всех жителей острова переселили в городские квартиры, а их дома сровняли с землёй.
Постановка «Яблоневые цветы в реке» создана, опираясь на воспоминания бывших жителей Закюсалы, старые фотографии, легенды и предания. Она продолжает поэтически лаконичный стиль фильма Айвара Фрейманиса «Яблоко в реке», но уже в другом времени — в наши дни. Герой Янка, в исполнении актёра Ивара Калныньша, встречает на Закюсале Девушку, роль которой играет актриса Агате Криста.
Авторы спектакля — Маргарита Зиеда и Алвис Херманис. Режиссёр и сценограф — Алвис Херманис. Художник по свету — Лаурис Йоханссонс, фотограф — Янис Дейнатс, видеодизайн — Мартиньш Граудс.
Премьера состоится 25 ноября в Новом зале Нового Рижского театра.
Билеты на спектакли ноября и декабря уже распроданы.
Продажа билетов на январские показы 2026 года начнётся 13 ноября.