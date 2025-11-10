"Надеюсь, что через три-пять лет снова стану своей": Гуна спустя 13 лет вернулась в Латвию
Пока многие раздумывают о переезде за границу, всё больше латышей задумываются о пути домой. Финансы, желание получить новый опыт или просто «сбежать» — вот частые причины, по которым люди покидают Латвию. Но Гуна Индриксоне доказывает, что возвращение возможно — хотя для этого нужны смелость и внутренняя готовность.
За пределами Латвии сегодня живут более 420 тысяч представителей диаспоры. В прошлом году домой вернулись 9973 человека.
Гуна Индриксоне, ныне руководитель управления объединения Алои, совсем недавно вернулась в Латвию после 13 лет, проведённых в Норвегии. Её история похожа на судьбы многих латышей — родину она покинула в 2011 году вместе с сыном, в тяжёлый послекризисный период.
«Если до декретного отпуска я могла заработать 300 латов, то в тот момент эти же 300 латов я едва зарабатывала, работая на трёх работах», — вспоминает Гуна.
«В свои двадцать с небольшим я не видела, как молодая женщина может справиться с этой ситуацией, и просто убежала».
Хотя в Норвегии она прожила 13 лет, мысль о возвращении никогда её не покидала. Теперь Гуна вместе с гражданским мужем и младшим сыном переехала в Алою, а двое старших сыновей остались в Норвегии.
Привыкнуть заново
Одним из самых больших испытаний после стольких лет за границей становится вхождение в общество. Гуна признаётся: хотя она не чувствует себя чужой или непринятой, статус «своей» ещё нужно заслужить. «Я очень надеюсь, что через три–пять лет снова стану “своей”», — говорит она.
Эта ситуация ей знакома — когда-то, живя в Норвегии в городе, где не было других латышей, она чувствовала себя одинокой. Чтобы найти единомышленниц, Гуна основала Ассоциацию латышских женщин, целью которой было сохранить язык и связь с соотечественниками. Подобное чувство общности она ищет и сейчас, встречаясь с другими реэмигрантами. «Там мы всегда были “белыми воронами”. И здесь тоже важно встретить людей, которые понимают мои переживания и эмоции, которые мы испытываем, возвращаясь домой», — объясняет Гуна.
Интерес растёт, но трудности остаются
Инга Маджуле, координатор по реэмиграции Видземского планировочного региона, сама прожила за пределами Латвии 20 лет. Её работа — помогать латышам возвращаться в Видземе. «Скажу, что за последние три года с моей помощью ежегодно возвращаются примерно 200 человек», — рассказывает Инга. По её наблюдениям, интерес к возвращению растёт с каждым годом.
Что мешает людям сделать этот шаг? По словам Инги, чаще всего — страх. Возвращение не всегда проходит легко: одни сталкиваются с трудностями при поиске жилья или работы, у других что-то идёт не так, и они снова уезжают. Инга считает, что успех во многом зависит от подготовки — возвращение стоит планировать хотя бы за полгода или год.
Инга, покинувшая Латвию ещё в 90-е, когда разница в уровне жизни была огромной, отмечает: теперь ситуация изменилась.
«Сегодня таких больших различий уже нет. Мне кажется, если ты предприимчив, получил профессию и хорошо знаешь своё дело, уезжать незачем».
Главное — внутренняя готовность
Обе женщины согласны: возвращение — это не история о лёгких деньгах. Тогда зачем возвращаться? «Потому что это мой дом», — просто говорит Гуна. «Здесь мой язык, здесь ты всегда среди своих. Наши корни — в Латвии».
Инга добавляет, что Латвия — это «страна возможностей, где можно развиваться». Она надеется, что хотя бы часть диаспоры задумается о возвращении.
Однако Гуна подчёркивает: самое важное — внутренняя уверенность. Государственные программы и меры поддержки, конечно, помогают, но решение человек должен принять сам. «Ты должен внутренне почувствовать, что возвращаешься домой», — говорит она. И хотя Инга надеется, что многие всё же вернутся, она реалистка: «Думаю, что все — никогда».