"Надеюсь, что через три-пять лет снова стану своей": Гуна спустя 13 лет вернулась в Латвию

Эта ситуация ей знакома — когда-то, живя в Норвегии в городе, где не было других латышей, она чувствовала себя одинокой. Чтобы найти единомышленниц, Гуна основала Ассоциацию латышских женщин, целью которой было сохранить язык и связь с соотечественниками. Подобное чувство общности она ищет и сейчас, встречаясь с другими реэмигрантами. «Там мы всегда были “белыми воронами”. И здесь тоже важно встретить людей, которые понимают мои переживания и эмоции, которые мы испытываем, возвращаясь домой», — объясняет Гуна.