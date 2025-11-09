Урок, который надо усвоить: путь вашей души по знаку зодиака

Овны приходят, чтобы научиться храбрости. В них живет огонь, который толкает их прокладывать свой путь. Их урок — доверять инстинктам и понимать, что истинная сила заключается не в том, чтобы сражаться за всё подряд, а в том, чтобы выбирать, какие битвы действительно стоят усилий.