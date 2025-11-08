Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется все терпение и деликатность, чтобы удержаться от соблазна ответить тем же.
Телец
Сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться. Опытом ли, наличными ли - о том звезды умалчивают.
Близнецы
Успейте отступить прежде, чем вы серьезно обидите кого-то, кто вам небезразличен. Сегодня вам придется контролировать себя каждую секунду, чтобы не наговорить лишнего.
Рак
Сегодня вас ожидает неожиданная, но приятная встреча. Нелишним будет ради такого дела одеться понаряднее. В остальном же все будет зависеть исключительно от вашего обаяния.
Лев
Сегодня вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.
Дева
Сегодня вы вновь получите возможность приняться за когда-то отложенное дело. И, что самое интересное, оно пойдет.
Весы
Вдохновение - серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке. Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хороши они ни были, и передохните немного.
Скорпион
Сегодня вы и ваш внутренний мир можете стать для кого-то неразрешимой загадкой. Поможете ли вы этому человеку разобраться или воспользуетесь ситуацией в собственных целях - целиком зависит от вашего вкуса.
Стрелец
Сегодня вам достаточно будет прислушаться к голосу своей интуиции, чтобы с большой степенью точности определить, правы вы или нет. День этот будет тих и безмятежен до неприличия.
Козерог
Если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому. Даже если делать этого очень не хочется.
Водолей
Вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу, в противном случае вас могут счесть болтуном.
Рыбы
Сегодня вас может одолеть чувство беспомощности перед лицом огромного количества совершенно неподъемных дел. Они, однако, от этого не продвинутся, и если вам не совсем безразлична их судьба, придется взять себя в руки и начать активную жизнедеятельность через не могу.