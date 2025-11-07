Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ваше счастье совсем рядом, так что отправляться на его поиски за тридевять земель в тридесятое царство совсем не обязательно. Только время зря потеряете.
Телец
Сегодня некое действие, вами задуманное, обернется довольно неожиданным результатам, который, однако нельзя будет назвать неудачным. Приготовьтесь к сюрпризам.
Близнецы
Сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.
Рак
Сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними в его компании. Может, это и нелишне, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать.
Лев
Сегодня все будет как-то не так. Тот, к кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас, и, напротив, желая побыть в одиночестве, вы окажетесь в окружении шумной толпы пристающих к вам людей.
Дева
Сегодня вам, возможно, придется действовать напоказ, старательно аффектируя каждый шаг. Это пригодится в последствии, когда вас постараются обвинить в бездействии.
Весы
Сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам, но, желательно, мирный.
Скорпион
Сегодня вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой, просто желая вашего внимания. Не отталкивайте этих людей.
Стрелец
Сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень многое из того, что вам следовало бы знать и раньше, да не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед.
Козерог
Спросите себя нужно ли вам то, чего вы столь отчаянно пытаетесь добиться. Ведь добьетесь же.
Водолей
Постарайтесь не переоценить собственные силы - все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.
Рыбы
Сегодня, возможно, завершится очередной период в вашей жизни. Постарайтесь побороть искушение в страхе перед будущим оплакивать ушедший. Толку не будет, а время потеряете.