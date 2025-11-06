Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 ноября

Сегодня, заглянув куда-то без особой на то надобности, и узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Это может занять большую часть дня. Может, лучше не стоит проявлять излишнее любопытство?