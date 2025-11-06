Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.
Телец
Сегодня, заглянув куда-то без особой на то надобности, и узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Это может занять большую часть дня. Может, лучше не стоит проявлять излишнее любопытство?
Близнецы
Сегодня наилучшим образом вы будете себя чувствовать полностью во что-нибудь погрузившись. Если вы не любитель продолжительных водных процедур, значит это будет книга или авантюра - на выбор.
Рак
Сегодня вы, возможно, будете смотреть на жизнь с некоторым разочарованием. Вы с удовольствием повесили бы на все двери табличку "Не беспокоить, злая собака".
Лев
Если вам удастся сегодня найти достойный предлог для того, чтобы отказаться от домашних хлопот - воспользуйтесь им. Сегодня домом заниматься бесполезно.
Дева
Не стоит играть против правил, вы скорее проиграете, чем достигнете какого-либо позитивного результата. Лучше n раз подумать (при n>=2), чем горько плакать над разбитым корытом.
Весы
Сегодня вам придется задавать много вопросов. Не забывайте, что для того, чтобы получить хороший ответ, необходимо правильно и четко сформулировать вопрос.
Скорпион
Те, кого вы любите, сегодня могут стать абсолютно невыносимыми. Никому другому вы, возможно, не простили бы подобных выходок, но в данном случае даже пообижаться как следует не дадут.
Стрелец
Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить ее, дерзайте.
Козерог
Возможно, что сегодня вы дадите согласие, о котором будете сожалеть впоследствии. Как бы вам ни хотелось это сделать, взвесьте все "за" и "против", может быть, вы перемените решение.
Водолей
Хорошенько подумайте прежде, чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим.
Рыбы
Ваша задача - взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится.