В Европе обнаружили страну, в которой можно вернуться в СССР. Путешественники в восторге

Гарри Талли - один из многих создателей контента, который задокументировал свое пребывание в Приднестровье после того, как забронировал билет на советский поезд со спальным вагоном из Румынии в Молдавию. Видеоролики об отделившемся государстве блогера, известного в сети под ником @exploringwithharry, набрали сотни тысяч просмотров в TikTok.