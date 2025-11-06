В Европе обнаружили страну, в которой можно вернуться в СССР. Путешественники в восторге
Советская страна в миниатюре остается непризнанной на международном уровне, но привлекает все больше туристов, которые не могут ею налюбоваться. Об этом пишет Euronews.
Неожиданная популярность
Официально известное как Приднестровская Молдавская Республика, Приднестровье отделилось от Молдавии в 1990 году из-за опасений, что страна воссоединится с Румынией после распада Советского Союза. Его правительство не признано на международном уровне, а вся Европа по-прежнему считает этот сепаратистский регион частью Республики Молдова.
В настоящее время в Приднестровье находится около 1500 российских солдат, но, несмотря на официальные предупреждения о недопустимости посещения, это квазигосударство неожиданно стало пользоваться большой популярностью у западных путешественников.
Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) утверждает, что количество прибывающих туристов "удвоилось за последние два года". Хотя в докладе, опубликованном в 2020 году, не было приведено конкретных цифр, было подсчитано, что ежегодно около 20 000 туристов приезжают в регион в рамках однодневного тура из Молдавии.
Приднестровье также выпустило свой первый путеводитель для путешественников, который доступен на русском и английском языках. Памятка содержит информацию о беспошлинном ввозе, запрещенных товарах, а также инструкции о том, как иностранцы могут ввозить свои автомобили в отделившееся государство.
Место, которого нет
В последнее время в TikTok стали появляться видеоролики с необычными туристическими достопримечательностями Приднестровья: более пяти тысяч постов были помечены тегом "#Приднестровье". Авторы, посетившие самопровозглашенное государство, демонстрируют его архитектуру советских времен и уникальную историю, часто под лозунгом "посетить место, которого не существует".
Гарри Талли - один из многих создателей контента, который задокументировал свое пребывание в Приднестровье после того, как забронировал билет на советский поезд со спальным вагоном из Румынии в Молдавию. Видеоролики об отделившемся государстве блогера, известного в сети под ником @exploringwithharry, набрали сотни тысяч просмотров в TikTok.
@exploringwithharry Here’s how much money I spent in a day visiting Transnistria! The famous country which doesn’t exist! #transnistria ♬ original sound - Exploring with Harry ✈️ Travel
25-летний путешественник говорит, что его часто привлекают "нестандартные" направления, и ему захотелось исследовать Европу с другой стороны от обычных популярных направлений.
Талли из Кембриджа говорит, что во время поездки в Приднестровье вы как будто "попадаете в машину времени", и это идеальное место для всех "ботаников", интересующихся историей Советского Союза.
Самые яркие впечатления на него произвели Бендерская крепость, сооружение XV века на правом берегу Днестра, и обед в советской столовой в центре Тирасполя.
