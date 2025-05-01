Исследование показало, что русские Латвии по-прежнему тоскуют по СССР. Ученые объяснили, почему

Тем не менее, по сравнению с предыдущими циклами опроса, в 2025 году уровень неопределенности снизился. На этом фоне выросла доля негативных оценок. Это особенно заметно в отношении к периодам, связанным с Россией — как к царскому времени, так и к периоду оккупации со стороны СССР. В последнем исследовании советское прошлое положительно оценили 33% респондентов, тогда как в опросах 2017 и 2010 годов таких было не менее половины.