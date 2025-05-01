Исследование показало, что русские Латвии по-прежнему тоскуют по СССР. Ученые объяснили, почему
Латвийское общество наиболее позитивно оценивает новейшие исторические периоды — время Атмоды и современные годы, начиная с 1991 года, тогда как наиболее негативно воспринимается период Второй мировой войны. При этом значительно снизилось положительное отношение к советскому периоду в истории Латвии. Однако есть нюансы, показывают данные исследования «Мониторинг социальной памяти Латвии 2025».
Согласно исследованию, наиболее позитивно воспринимаются периоды Атмоды и современности (с 1991 года) — почти два из трех респондентов дали этим периодам положительную оценку. Высокие оценки получили также годы с 1918 по 1940, при этом авторитарный режим Карлиса Улманиса вызывает больше симпатий, чем парламентская республика.
Самым негативно оцениваемым историческим периодом стал этап Второй мировой войны — примерно четыре из пяти опрошенных считают его плохим или очень плохим.
Большая часть общества воздерживается от оценки или затрудняется с мнением по поводу периодов до провозглашения Латвийской Республики в 1918 году. Исторические эпохи до XX века характеризуются высокой долей неопределенности (от 53% до 55%), которая постепенно снижается в более поздних периодах. Четко сформированное мнение о XX веке чаще наблюдается у носителей латышского языка, тогда как среди русскоязычного населения воздержанность или неопределенность касается даже межвоенного периода независимости.
Тем не менее, по сравнению с предыдущими циклами опроса, в 2025 году уровень неопределенности снизился. На этом фоне выросла доля негативных оценок. Это особенно заметно в отношении к периодам, связанным с Россией — как к царскому времени, так и к периоду оккупации со стороны СССР. В последнем исследовании советское прошлое положительно оценили 33% респондентов, тогда как в опросах 2017 и 2010 годов таких было не менее половины.
Данные мониторинга показывают заметное снижение положительных оценок советского периода и рост отрицательных за последние восемь лет. Это может свидетельствовать об ослаблении так называемой постсоветской ностальгии, пояснили исследователи.
Даже те жители Латвии, которые в настоящее время недовольны своей жизнью, чаще всего негативно оценивают советское прошлое — треть респондентов дали такому периоду негативную оценку, еще 24% — скорее негативную. Это значит, что недовольство нынешней жизнью не является главной причиной, по которой некоторые жители Латвии положительно относятся к советскому недемократическому прошлому — ведь даже среди недовольных большинство оценивают тот период негативно, подчеркивают ученые.
Однако демографические данные вновь указывают на существенные различия между языковыми группами: большинство (63%) носителей латышского языка оценивают советское время негативно, тогда как в русскоязычном меньшинстве картина обратная — большинство рассматривают этот период положительно.
Есть основания полагать, что такие изменения обусловлены не только сменой поколений, но и взаимодействием государственной исторической политики с гражданским обществом и деятелями культуры, вовлеченными в институционализацию и актуализацию памяти об эпохе Атмоды, отмечают исследователи.