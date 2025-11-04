4 знака зодиака, которым Вселенная подарит удачу в главных сферах жизни под полной Луной в Тельце

Для Водолеев полная Луна проходит через сектор дома и основ жизни, побуждая замедлиться и создать ощущение комфорта. Это не только про физическое пространство, но и про эмоциональную безопасность. Изменения в доме, семье или ощущении стабильности могут открыть новые возможности или завершить старые ситуации. Ваш идеальный фокус для проявления желаемого — заземление. Когда вы чувствуете себя в безопасности и в гармонии, следующая глава вашей жизни разворачивается естественно.