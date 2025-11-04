Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Тот факт, что кто-то не в состоянии разобраться в своих делах, еще не означает, что ими обязаны заниматься вы.
Телец
День для вас начнется с созерцательной, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах в качестве зрителя - кооптируют.
Близнецы
Сегодня вы будете неожиданно слабы. Ничего не делайте сами, заставьте шевелиться других, слабость ведь тоже можно сделать своим оружием.
Рак
Этот день стоит начать как можно раньше. Удачной будет именно первая его половина, примерно до полудня, так не упускать же возможности, валяясь в постели до часу.
Лев
Постарайтесь выражаться аккуратно. Вы легко можете нарушить то равновесие, которое вам удалось создать. Уважайте иные мнения.
Дева
Окружающие сегодня будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.
Весы
Ситуация, в которой вы находитесь, весьма нестабильна, но сегодня будет работать на вас. Воспользуйтесь моментом, он быстротечен.
Скорпион
Сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы нелишне пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем, с надеждой на столь же блистательный результат.
Стрелец
Сегодняшний день будет спокойным и неторопливым. Вы вполне можете себе позволить отключиться от реальности и вволю поблуждать по полям своего воображения, предаваясь мечтам.
Козерог
Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.
Водолей
Сегодня желание проявить себя будет бросать вас из крайности в крайность. Поделать с этим ничего не удастся, главное - постараться, чтобы это не отразилось негативно на взаимоотношениях с окружающими.
Рыбы
Сегодня вам, возможно, будет трудно собраться с мыслями и еще труднее решиться на какие-либо активные действия. Не стоит стараться пересилить упрямый организм, он таких вещей не прощает.