Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы - финансовые, то их лучше немного отложить.
Телец
Сегодня лучше всего заниматься самообразованием, тем более, что повод для этого всегда найдется. Возможно, это сможет освободить вас от более утомительных трудов.
Близнецы
Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А этого люди не любят.
Рак
Запаситесь парочкой хороших отмазок, сегодня вам, возможно, придется оправдываться. Можно, конечно, попытаться объяснить, что претензии к вам не совсем обоснованны, однако в некоторых случаях проще и быстрее бывает демонстративно покаяться в грехах, а потом сделать все по-своему.
Лев
Окружающие слишком скоры на высказывание оценки тем или иным вашим действиям, посему можно не слишком на них ориентироваться. Какая вам разница, что говорят другие, вы-то уверены, что делаете все именно так, как надо.
Дева
Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничегонеделании.
Весы
Сегодня вам следует быть по возможности более практичным, нежели обычно. Даже самый маленький каприз может обернуться не самыми приятными последствиями.
Скорпион
Сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза возможно меньшему количеству людей, и уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.
Стрелец
Сегодня вы будете очень деятельны, но вашей энергии хватит ненадолго. Расходуйте ее по возможности более экономно, иначе к вечеру вы будете просто валиться с ног.
Козерог
Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее, эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.
Водолей
Сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку - способствует.
Рыбы
Если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте, возможно, к вам присоединятся позже.