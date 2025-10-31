Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 31 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Движущей силой сегодняшних событий будет либо ваш собственный альтруизм, либо чье-то кумовство. Предпочтительнее первый вариант, ибо тогда вы сможете происходящее проконтролировать.
Телец
Если кто-то вас в чем-то обвиняет, то это серьезный повод задуматься. Особенно если обвинения полностью лишены какого бы то ни было основания.
Близнецы
Если вы будете не согласны с чем-то, что будет происходить сегодня, не молчите, скажите об этом вслух. Впоследствии это очень вам пригодится, даже если сегодня вас и не послушают.
Рак
В вас поселился свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, его лучше выпустить на волю, хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.
Лев
Сегодня для вас велика вероятность впутаться в сомнительные дела. Постарайтесь проявить бдительность и не рисковать без меры. Не давайте деньги в долг.
Дева
Почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно: когда вы захотите уйти, вам не дадут.
Весы
Суеверия - очень привлекательный способ объяснять неудачи. Однако небольшое мозговое усилие - и часть ваших проблем разрешится. Не болтайте сегодня слишком много. Болтун - находка для шпиона.
Скорпион
Сегодня вы можете прослыть большим оригиналом. Усилий для этого почти не потребуется, достаточно минимального желания быть непохожим на других.
Стрелец
Сегодня вы вполне можете позволить себе менять решение на каждом шагу, бессовестно подводить людей, имевших неосторожность на вас положиться и т.д. и т.п. Обаяние вашей улыбки искупит тяжесть любой вины.
Козерог
Сегодня благодатный день для разного рода экспериментов. Особенно удачными должны оказаться новшества в той области, о которой не принято говорить в приличном обществе.
Водолей
Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.
Рыбы
Если кто-то не желает действовать по вашим правилам, его не стоит к этому принуждать. Постарайтесь подавить в себе авторитарность, сегодня она может расцвести пышным цветом.