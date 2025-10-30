Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам придется поумерить свою склонность к лидерству. Постарайтесь избегать разговоров на тему "кто здесь главный?!" и кое в чем уступить оппозиции.
Телец
Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих, возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, вы лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.
Близнецы
Вам остался всего один шаг до достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально аккуратно, а то как бы не пришлось возвращаться к самому началу.
Рак
Остановитесь и передохните немного. Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите, перекур, возможно, освежит вам память. Заодно сможете сбросить того, кто едет на вашей спине.
Лев
Сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
Дева
Сегодня должно случится что-то, чего вы никак не могли ожидать. Постарайтесь выстроить свои планы таким образом, чтобы их можно было безболезненно перекроить.
Весы
Сегодня вас посетит несколько игривое настроение. Подготовьте к нему окружающих, иначе кто-нибудь может решить, что вы свихнулись от перерасхода умственной энергии.
Скорпион
Сегодня важнейшей из ваших черт, и самой необходимой станет аккуратность. Если вы подобным качеством не располагаете, придется его немедленно завести, рассеянности и невнимания нынче допустить никак нельзя.
Стрелец
Сегодня вы рискуете погрязнуть в разборе мелочей и не заметить чего-то поистине замечательно в целом. Остановитесь на минутку и попробуйте осмыслить то, что видите более крупными блоками.
Козерог
Не стоит подливать масла в огонь, как бы вам ни хотелось этого сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий, и ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.
Водолей
Сегодня в вас будет обострено чувство прекрасного. По этому поводу лучше поменьше смотреть на людей и побольше - на облака.
Рыбы
Проявите сегодня максимальное внимание к деловым вопросам. У вас будет прекрасно получаться все, что требует точности и хорошей концентрации внимания.